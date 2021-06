Bezwaarschrift huisvestingsprogramma onderwijs ongegrond

Wereldkidz maakte bezwaar omdat de aanvraag voor uitbreiding van hun school ‘Balans’ gedeeltelijk is geweigerd. ‘Balans’ is gevestigd in het Ontmoetingshuis. Door ruimtegebrek zou een deel van hun leerlingen onderwijs krijgen in leegstaande locaties buiten de eigen wijk. Daar is men het niet mee eens. Daarnaast was het bezwaar gericht tegen de manier waarop de gemeente de beschikbare ruimte in het ontmoetingshuis berekent. De ruimte bepaalt hoeveel kinderen gehuisvest kunnen worden.

Oordeel bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie geeft aan dat het standpunt van de gemeente om leerlingen buiten het Ontmoetingshuis te huisvesten in leegstaande panden is gerechtvaardigd. Als het aantal leerlingen niet meer in een schoolgebouw past, moet de gemeente zorgen voor huisvesting. Er is geen verplichting om ruimte bij te bouwen. Er mag ook gebruik worden gemaakt van leegstand of overcapaciteit in andere gebouwen. In de gemeente Veenendaal is 10.000 m2 aan leegstand. Ook vanuit het oogpunt duurzaam hergebruik en lagere kosten mag dus gekeken worden of de groei van het aantal leerlingen opgevangen kan worden in bestaande locaties, mits deze zich binnen een redelijke afstand bevindt. De commissie merkt wel op dat is gebleken dat de leerlingen van Balans niet meer tijdelijk zullen worden gehuisvest in de Juliana van Stolbergschool aan de Sterke Arm 2a te Veenendaal, maar in de Dr. C Steenblokschool, gevestigd op de Zoete Inval 10 te Veenendaal.

Daarnaast is door Wereldkidz aangegeven dat de gemeente formeel wel juist de oppervlakte berekening heeft gedaan, maar dat de theoretische wijze van berekenen geen recht doet aan de praktijk. Dit argument vindt de bezwaarschriftencommissie geen reden om de gebruikte berekeningsmethode als onjuist aan te merken. De berekening is conform de Verordening en bijbehorende bijlagen en toelichting gedaan, zo oordeelt de commissie.

Betekenis uitspraak

De uitspraak van de bezwaarschriftencommissie betekent dat Wereldkidz niet alle leerlingen in het Ontmoetingshuis kan huisvesten zoals men wilde.