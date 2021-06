Avondje gierzwaluwen kijken in Bennekom

Op dinsdag 22 juni kunt u een avondje gierzwaluwen gaan kijken in de Bennekomse Dorpsstraat. Als het weer meewerkt scheren de gierzwaluwen, vaak luid krijsend en met hoge snelheid, langs de gevels van de winkelpanden. In het centrum van Bennekom heeft Vogelwerkgroep IVN-Ede dertig jaar geleden speciale nestkasten voor deze vogels aangebracht.

Deze excursie heeft een wat ander karakter dan een doorsnee-excursie van het IVN. Een wandeling kun je het niet noemen, want de groep deelnemers blijft in de Dorpsstraat. Dat maakt deze excursie ook geschikt voor mensen die verminderd mobiel zijn.

Vanaf 20.00 uur vertellen Hans Westendorp en Arjen Barten over het leven van deze bijzondere vogels. Op het pleintje in de Dorpsstraat, bij het carillon, staan enkele banken waar de deelnemers tijdens dit verhaal kunnen gaan zitten. Een van huis meegenomen plaid kan erg prettig zijn, want de stalen banken kunnen ook hartje zomer behoorlijk koud zijn. Het kan ook geen kwaad een eigen krukje of stoeltje mee te nemen.

Over gierzwaluwen doen verscheidene verhalen de ronde. Sommige ervan zijn feitelijk juist, andere behoren tot de fabels. Enkele voorbeelden: gierzwaluwen slapen in de lucht; gierzwaluwen paren vliegend; een gierzwaluw kan niet vanaf de grond opstijgen; gierzwaluwen hebben rudimentaire pootjes; gierzwaluwen die samen een paar vormen "zingen" een duet; bij slecht weer verlaten de oudervogels hun jongen en wijken uit naar gebieden elders in Europa waar het beter weer is; de jongen gaan dan in een soort winterslaap. Feiten of fabels? Tijdens het verhaal in de Bennekomse Dorpsstraat krijgt u hier antwoord op.

Hopelijk wordt het verhaal over de gierzwaluwen regelmatig onderbroken door de vogels zelf. In de loop van de avond keren de gierzwaluwen naar hun nesten terug en kun je soms zien hoe ze met behoorlijk hoge snelheid hun nestkast binnenvliegen.

Met een portie geluk komen er ook gierzwaluwen langs die op zoek zijn naar nestruimte; zij zorgen voor leven in de brouwerij. Op zo'n moment kunt u er getuige van zijn hoe zogenaamde ‘bangers’ (van het Engelse to bang dat bonzen betekent) tegen de nestkasten aanstoten om te kijken (en vooral te horen) of er een plek vrij is. Zulke momenten vol spectaculaire vliegacrobatiek zijn echter wel toevalstreffers.

Deelnemers bepalen zelf hun eindtijd. Voor de één is het na het verhaal van circa een half uur of drie kwartier een mooi moment om naar huis te gaan, een ander blijft tot het bijna helemaal donker is om de laatste gierzwaluw de nestkast te zien binnenvliegen. In die keuze bent u als deelnemer volledig vrij.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal deelnemers dit jaar beperkt tot maximaal 8 en moet u zich vooraf aanmelden bij Arjen Barten: 06-27584291.