Reinier Robbemond: 'mooie uitdaging' als nieuwe trainer De Graafschap

Robbemond was dit jaar assistent-trainer bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Zijn contract liep af, dus hoeft De Graafschap geen afkoopsom te betalen.

"Na een geweldige, succesvolle periode bij een topclub als Maccabi Tel Aviv mag ik nu terugkeren als hoofdtrainer bij deze mooie club. Ik heb als speler hier een geweldige tijd meegemaakt met altijd een volle Vijverberg waar het fantastische publiek je altijd steunde tot de laatste seconde. Nu mag ik als trainer met mijn staf en spelers ervoor zorgen dat we in die zelfde sfeer successen mogen gaan boeken. Ik kijk er erg naar uit om te gaan beginnen aan deze mooie uitdaging", aldus Robbemond.

'Reinier past perfect bij profietschets'

"We zijn zeer verheugd dat we Reinier als nieuwe hoofdtrainer kunnen presenteren", zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede. "Na het afscheid van Mike Snoei hebben we de tijd genomen in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. We hebben met elkaar een profielschets opgesteld waar een nieuwe trainer aan moest voldoen. Daar past Reinier perfect bij. Hij heeft ervaring als trainer - in zowel binnenland als buitenland - en heeft een duidelijke voetbalvisie die aansluit bij waar we met de club heen willen. Daarbij hoort ook het inpassen van eigen jeugd, waar we komend seizoen verder op in willen zetten. Daarnaast heeft Reinier natuurlijk een verleden bij ons. Hij kent De Graafschap, de cultuur van onze club én de achterban."

Oude bekende

De 49-jarige Robbemond voetbalde van 2004 tot 2009 bij de Superboeren. Hij kwam tot 94 competitiewedstrijden en scoorde daarin vijf keer. Verder speelde hij voor Dordrecht'90, FC Utrecht en AZ.

Daarna was hij trainer van Jong AZ, FC Oss en Willem II. Ook was hij assistent-trainer bij PSV. Bij De Graafschap is hij de opvolger van Mike Snoei, die werd ontslagen toen hij niet wist te promoveren met de Doetinchemse club.