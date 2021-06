Jesse haalde al meer dan 45.000 euro op voor Kika, maar is nóg niet klaar

Voor de camera wil Jesse best even op de fiets stappen, maar verder heeft hij niet getraind voor zijn sponsortocht van komende zaterdag. "Nee, inderdaad. Ik wil dit jaar de uitdaging ongetraind aangaan, omdat ik ook niet kon trainen voor de chemokuur."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Jesse kreeg eind 2010 zelf kanker, en had vijf chemokuren nodig voor hij schoon verklaard werd. Sindsdien zet hij zich in voor Stichting Opkikker, waar hij inmiddels al zo'n 56.000 mobieltjes voor heeft ingezameld, en voor Stichting Kika. "Onderzoek naar kanker moet constant doorgaan, de behandelingen moeten doorontwikkeld worden", zegt hij. "En daar is altijd geld voor nodig, dat blijft ook nog wel zo, vrees ik. Dus vind ik het belangrijk om me daar zelf ook voor in te zetten."

Laatste editie Toer de Dellen

De afgelopen jaren fietste Jesse daarom altijd mee met Toer de Dellen, een sponsortocht rond Oldebroek, waarvan het geld naar Kika ging. In 2020 stond de laatste editie daarvan gepland, maar die ging niet door vanwege corona. "Ik had op dat moment al wel sponsoren. Met hen heb ik afgesproken dat ik dit jaar alsnog die Toer de Dellen ga fietsen, maar dan in mijn eentje. Ik fiets vier keer het rondje van 29 kilometer, is de bedoeling."

Tekst gaat verder onder de foto.

Jesse fietst deze zaterdag voor Kika. Foto: Omroep Gelderland

En dat gaat dus deze zaterdag gebeuren. Jesse fietst, zoals elk jaar, in een shirt met daarop de namen van kinderen die zijn overleden aan kanker. "Dat zijn de kinderen met wie ik tegelijk in het ziekenhuis lag, maar die er niet meer zijn. Ik wil hen graag meenemen op deze speciale fietstocht."

Via zijn website heeft Jesse inmiddels al zo'n 9.000 euro opgehaald voor zijn tocht van zaterdag. "De afgelopen jaren heb ik in totaal al meer dan 45.000 euro opgehaald. Hopelijk kan ik daar nu nog eens 10.000 euro bij doen. Alles is welkom voor de onderzoeken."