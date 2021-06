GGD opent vaccinatielocatie in Woudenberg

De GGD regio Utrecht (GGDrU) opent op donderdag 8 juli een vaccinatielocatie in de gemeente Woudenberg. Doel is om het vaccineren tegen corona op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners aan te bieden. Bij het zoeken naar geschikte locaties in de regio Utrecht, is de locatie De Camp in Woudenberg uitgekozen. De testlocatie in De Camp blijft ook open.

In De Camp wordt vanaf 8 juli op de donderdagen van 9.30 uur tot 17.00 uur gevaccineerd tegen corona. Er komen twee ‘prikstraten’ en er kunnen maximaal 330 vaccinaties per dag worden gezet. Vanaf 1 juli kunnen inwoners een afspraak plannen om vanaf 8 juli te vaccineren op de locatie in Woudenberg.

Wethouder Marleen Treep: “Vaccineren is een belangrijke stap in de strijd tegen het coronavirus. Hiermee beschermen we onszelf en de mensen om ons heen. Daarbij vinden veel inwoners het prettig om dichtbij huis gevaccineerd te worden. Het is dan ook mooi dat dit binnenkort ook in Woudenberg mogelijk is, op een goed bereikbare locatie.”

De Rijksoverheid bepaalt de landelijke vaccinatiestrategie. In deze landelijke vaccinatiestrategie staat wie er wanneer gevaccineerd wordt. Op dit moment telt de regio Utrecht negen locaties waar zeven dagen in de week wordt gevaccineerd. Om geografisch dekkend te zijn, worden in de 17 andere gemeenten locaties geopend die een dag in de week geopend zijn. Woudenberg is een van die locaties die voldoet aan de landelijke richtlijnen.