Zwarte Cross gaat toch niet door: 'Enorme domper'

De Feestfabriek zegt dat er onzekerheid is over het waarborgfonds en dat er nog veel onduidelijk is rondom de vergunningen bij grootschalige evenementen. Ook de personeelstekorten in de evenementenbranche en de beperkte beschikbaarheid van materialen spelen volgens de organisatie en rol. "Het is een enorme domper", zegt mede-eigenaar Ronnie Degen.

Alternatief festival

De organisatie komt wel met een alternatief festival: De Mega Immuun Party. Dat festival wordt in hetzelfde weekend gehouden, van 24 tot en met 26 september. Het gaat om een driedaags festival, zonder camping, met een capaciteit van zo'n 20.000 bezoekers per dag.

Volgens Degen is dit evenement door de beperktere omvang wel een haalbaar scenario. Het vergunningstraject voor het alternatief festival is gestart en de kaartverkoop begint ook binnenkort.

Dag langer

De eerstvolgende Zwarte Cross moet worden gehouden van 14 tot en met 17 juli, wat een dag langer zou zijn dan normaal. De Feestfabriek wil de camping dan al op woensdag openen en dagbezoekers zijn dan op donderdag welkom. Daar worden nog gesprekken over gevoerd met de gemeente Oost Gelre, aldus de organisatie.

Wie al een kaartje voor de Zwarte Cross had gekocht, is volgend jaar welkom in Lichtenvoorde. Ook komt er een mogelijkheid om het geld terug te vragen.

