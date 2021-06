Honderden extra rechtszaken op de plank door coronacrisis

De werkvoorraad van de rechtbank Gelderland, die bestaat uit achterstanden en lopende procedures, is nu nog zo'n 1500 strafzaken hoger dan vóór corona. Dat is op een totaal aantal voorziene strafzaken van bijna 22.000 dit jaar.

"Bij bestuursrecht is het effect van corona beperkt tot enkele honderden zaken extra voorraad, op een totaal aantal begrote zaken van ruim 9.500. Bij familie- en jeugdrecht, kanton- en handelsrecht en toezicht heeft corona niet tot achterstanden geleid", zegt een woordvoerder.

Digitale zittingen

De rechtbank heeft er volgens de woordvoerder direct na de lockdown alles aan gedaan om zittingen zoveel mogelijk te laten doorgaan, onder meer via digitaal zittingen. Door maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn in maart en april vorig jaar rechtszaken vooral schriftelijk, via een videoverbinding of telefonisch behandeld.

Voor de inhoudelijke behandeling van strafzaken was dat door wettelijke beperkingen niet of nauwelijks mogelijk. De rechtbanken bogen zich voornamelijk over urgente zaken, zoals beslissingen over verlenging van de voorlopige hechtenis of snelrecht tegen coronadreigers en -hoesters.

In mei waren er weer fysieke zittingen in de rechtbank in bijvoorbeeld Arnhem mogelijk. "Het is anders ingericht dan u van ons gewend bent", zei Margreet Blaisse, president van de rechtbank Gelderland toen. "Het is zeker wennen, voor iedereen. En door die anderhalvemetersamenleving kunnen we het gebouw maar voor een deel gebruiken."

'Achterstanden niet verder laten oplopen'

Er konden minder zaken worden ingepland in de rechtbanken in Arnhem en Zutphen. Om de achterstanden niet verder te laten oplopen, handelt de rechtbank sinds juli ook zaken af in het Stadstheater Arnhem en zijn er avondzittingen. Drie foyers, waar je normaal gesproken voor een voorstelling een kopje koffie drinkt, werden omgetoverd tot rechtszalen voor eenvoudige straf en civiele zaken.

Voorlopig blijft het Stadstheater in gebruik als zittingslocatie, ook na de recente versoepelingen van de coronamaatregelen. "De reden voor het houden van zittingen in het Stadstheater is de anderhalvemetermaatregel. Op het moment dat we zelf weer voldoende mogelijkheden hebben, stoppen we met zittingen in het theater", aldus de rechtbank Gelderland.

Het Stadstheater biedt de rechtbank graag onderdak. "We hebben een bizar jaar achter de rug en zijn blij dat we het overleefd hebben. We waren het grootste deel van het jaar gesloten, ruim 250 voorstellingen konden niet doorgaan. Toen de rechtbank kwam met het verzoek om hier rechtszittingen te houden, zijn we daar dan ook op ingegaan. Anders zou het leeggestaan hebben", zegt directeur Hans Verbugt.

De rechtszaken en de voorstellingen die de komende maanden gaan plaatsvinden, zijn volgens Verbugt goed te combineren. "Voor de rechtszaken gebruiken we de foyers, die overdag niet gebruikt worden. De voorstellingen zijn namelijk bijna allemaal 's avonds."

Hoger beroepszaken: extra achterstand ingelopen

Bij het gerechtshof Arnhem Leeuwarden, dat hoger beroepszaken behandelt, werd de achterstand bij strafrecht aan het begin van de coronacrisis groter, doordat er toen niet of nauwelijks fysieke zittingen konden plaatsvinden. De belasting- en civiele zaken, die al veel schriftelijk en digitaal werden afgehandeld, liepen geen extra vertraging op.

"Ons hof had vóór corona ingezet op het verkleinen van de werkvoorraden, onder andere door extra mensen te werven zoals raadsheren en juridisch medewerkers. En toen kwam corona... daardoor ging het inlopen van de achterstanden minder snel. Dankzij een mix van onder meer digitale zittingen, een andere planning en avondzittingen hebben we de extra achterstand ingelopen. We hebben nog wel steeds werkvoorraden, maar die zijn niet hoger zelfs iets lager, dan voor corona. Ons hof trekt er hard aan om het aantal zaken dat op de plank ligt te verkleinen."

