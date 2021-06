Achterhoekse dames dromen van eredivisie

"Het primaire doel is dat we zoveel mogelijk meiden ontwikkelingskansen willen bieden hier in de buurt", laat Hilde Gerritsen van MVVA weten. "Daarnaast moet je altijd een stip op de horizon hebben en altijd kunnen dromen. Het zou natuurlijk mooi zijn als wij ooit de eredivisie in gaan." Voor profvoetbalster Siri Worm uit Doetinchem is een damesprofclub uit de regio een groot gemis in het Nederlandse voetbal. "Ik denk dat een Achterhoekse club zeker ontbreekt in het vrouwenvoetbal", laat de voormalig speelster van onder andere Engelse clubs Everton en Tottenham Hotspur weten. "Ik heb altijd wel gedacht in de Achterhoek, daar ontbreekt nog wat."



De deelnemers aan de academie hebben het erg naar hun zin bij de talentenacademie: "Ik denk dat we ons steeds meer gaan ontwikkelen en steeds beter worden als team", laat speelster Inge Bolder weten. Door het coronavirus is de MVVA volgens Gerritsen met een valse start begonnen: "Het eerste gedeelte hebben we niet kunnen trainen en daarna eigenlijk een jaar volgens allemaal beperkingen. Maar buiten dat zijn we heel tevreden hoe het gaat. Volgend jaar beschikken we over circa zestig meiden, dus qua aantallen gaan we flink omhoog." Op dit moment bestaat de academie nog uit ongeveer 40 voetbalsters.



Voorlopig geen BVO

De Graafschap ondersteunt de academie onder meer met materiaal en de locatie. Het integreren van de meidenacademie binnen de betaald voetbalorganisatie en het creëren van een eredivisieteam onder de vlag van Doetinchemse voetbalclub is voorlopig geen optie. "Wij zijn blij dat we het meidenvoetbal een duw in de rug kunnen geven en vinden het belangrijk dat we daarin een maatschappelijke rol vervullen", zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp. "Ze voetballen ook met een De Graafschap-logo op de borst, dus er is een goede verbinding, maar er is geen plan om op korte- of middellange termijn met vrouwenvoetbal te starten."





