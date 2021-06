Politie stuurt sms-bom naar contacten drugsdealers, om ze te helpen

De politie Winterswijk heeft zo'n 100 mensen ge-sms't die in twee telefoons van drugsdealers stonden. "Als een van hen hulp zoekt, is dat al winst."

De nummers stonden in twee telefoons die in beslag zijn genomen in twee drugsonderzoeken in Winterswijk. De mogelijk afnemers wordt aangeraden hulp te zoeken bij verslavingsinstellingen.

Tekst gaat verder onder de tweet:

"We hebben dit nog niet eerder gedaan", vertelt Robert Hummelink van de politie Winterswijk. "We zijn geïnspireerd door de politie Zwolle die dit al eerder deed. We vinden het een mooi signaal. Geen wijzende vinger, maar een helpende hand."

Goedkope manier

De mensen die de politie heeft ge-sms't, maken geen onderdeel uit van de drugsonderzoeken. "Het kan ook zijn dat ze helemaal geen drugs hebben gekocht. Maar we weten dat als dat wel zo is, ze verslaafd kunnen raken. Dan kan dit misschien helpen."

Volgens Hummelink gaat de politie dit niet standaard doen. "Maar de kosten zijn heel laag, daarom zullen we zeker overwegen het vaker te doen." Of het resultaat heeft, is volgens hem niet te zeggen. "Preventie is niet te meten."