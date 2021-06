De versoepelingen in de coronamaatregelen zorgen ervoor dat de leden van het Velps Middagkoor weer bij elkaar kunnen komen. Bijna anderhalf jaar konden ze niet naar repetities en uitvoeringen en was er geen fysiek onderling contact.

“Al die tijd misten de leden elkaar”, zegt voorzitter Trezi Erren over de noodgedwongen stilte. “Ze wilden zó graag weer bij elkaar komen.” Dus werd de eerste mogelijkheid aangegrepen om elkaar weer te zien.

Dinsdagmiddag verzamelden dertig van de 34 leden zich op het terras. “Heel fijn om elkaar te zien”, zegt de 91-jarige Tine Plagmeijer, het oudste lid. Voor Lida Gouweleeuw is de bijeenkomst eerder een kennismaking dan een reünie. “Ik ben pas sinds 1 januari 2020 lid. Toen ik in maart terugkwam van vakantie was er een lockdown.”

Naast ontmoeten en bijpraten wilde het koor ook zingen op het terras. Dat mag nog niet, maar in een wei naast het terras kon de stem toch even getest worden. Plagmeijer is na twee korte liedjes duidelijk: “Die moet nog een beetje bijkomen.” En ook de stem van Gouweleeuw is lang stil geweest. “Ik ben niet zo’n type dat in de badkamer gaat zingen, dat zie ik niet zitten”, zegt ze met een lach.

Snel weer repetities

De middag op het terras krijgt hopelijk snel een vervolg, zegt voorzitter Erren. “Wij hopen dat we binnen niet al te lange tijd weer mogen repeteren. We wachten op een bericht van het RIVM.” De leden kunnen niet wachten. “Ik verheug me erop”, zegt Plagmeijer. “Vooral als je wat ouder bent is het belangrijk dat je wekelijks iets hebt om naar uit te kijken.”

Het koor werd nauwelijks getroffen door corona. Geen enkel lid overleed en inmiddels is iedereen gevaccineerd. Bijna alle leden keren dan ook terug om weer samen te kunnen zingen.