Jagen populairder dan ooit onder jongeren

Meer dan de helft van die 900 examenkandidaten is onder de 35. Allemaal doen ze deze week in Biddinghuizen examen in de drie verplichte praktijkonderdelen van het jachtexamen: hagelschieten, kogelschieten en jachtpraktijk.

Safety first

Thim (32) uit Huissen is één van examenkandidaten. En hij is vandaag helaas niet geslaagd. Het kogel- en hagelschieten gingen goed, maar op het onderdeel jachtpraktijk ging het mis. "Een aantal doelen heb ik niet bevuurd, omdat ik ze niet heb gezien, of niet geschoten heb. En bij twijfel heb ik mezelf voorgenomen om niet te schieten, omdat ik ga voor de veiligheid en weidelijkheid."

Op echt wild wordt trouwens bij zo'n examen jachtpraktijk niet geschoten, vertelt Thim: "Nee dit waren kleiduiven. Dat zijn van die mooie oranje schijfjes die opgeworpen worden."

Grote passie

"Jagen is gewoon een prachtige passie", gaat de Huissenaar verder, "van jongs af aan ben ik opgegroeid met de jacht. Opgegroeid op een boerderij in de Betuwe en van kinds af aan ben ik meegegaan in de wereld van de jacht."

Begrip heeft hij ook wel voor mensen die anders naar de jacht kijken. "Maar het is gewoon een hele mooie passie om uit te voeren. Ik denk dat alle jagers dicht bij de natuur staan, omdat je natuurlijk heel erg betrokken bent met de natuur. Je geeft om het veld en zijn wild waar jij het beheer voor hebt."

Hij gaat ook het gesprek met mensen niet uit de weg die het zielig voor de dieren vinden. "Is het dan zielig om de natuur zijn gang te laten gaan, wat bijvoorbeeld kan lijden tot overpopulatie, met bijbehorende risico’s, of is het juist om de natuur te beheersen als jij een goede stand hebt van het wild? En jij kunt dat samen met de natuur handhaven. Op deze wijze zorg je dus mede voor de gezondheid van het wild in jouw veld."

Thim laat zich overigens niet uit het veld slaan, nu hij zijn examen niet gehaald heeft: "In september is een herexamen en dan ga ik het wel halen. En de koffie is lekker in Biddinghuizen."

Radiopresentator Irene ten Voorde in gesprek met Thim Vernooij: