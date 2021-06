Berkelland wil tien tijdelijke woningen

"We zien dat nieuwe woonvormen aan populariteit winnen, met name de tiny houses zijn in trek", aldus wethouder Maikel van der Neut. "Maar liefst zeventig gegadigden hebben zich gemeld met interesse in ons tiny house project. We denken dat de locatie bij de Volkstuinen aan de Zwilbroekseweg in Eibergen geschikt is voor tijdelijke tiny houses. In overleg met de betrokkenen wordt het plan de komende tijd verder uitgewerkt, uiteraard met aandacht voor de zorgen vanuit de omgeving."



De gemeente heeft wel geconstateerd dat omwonenden bezorgd zijn over de komst van de tiny houses. Zij staan vooralsnog niet positief tegenover het plan. "Hun bezwaren zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp", aldus de gemeente. Op 13 juli wordt in de gemeenteraad gesproken over de plannen en de bekostiging voor de tijdelijke woningen.





