Hardlopers staan te trappelen: direct duizenden inschrijvingen Zevenheuvelenloop

Door de coronacrisis zijn we met z'n allen veel minder gaan bewegen. Dat had meerdere oorzaken, maar één daarvan was zeker de beperkingen op het (samen) sporten. Lange tijd mocht je buiten zelfs alleen maar met twee mensen sport beoefenen. Het betekende voor veel mensen die zijn aangesloten bij loopgroepjes soms dat ze veel minder zijn gaan lopen. Nu die activiteiten alweer een tijdje zijn opgestart, zijn veel recreanten klaar voor de volgende stap: een doel om naar toe te werken.

Stuk meer inschrijvingen op eerste dag dan afgelopen jaren

Een van die doelen, die bij veel hardlopers jaarlijks rood omcirkeld staat is de Zevenheuvelenloop in het Rijk van Nijmegen. Elk jaar weer goed voor zo'n 25.000 deelnemers. De organisatie startte dinsdag met de inschrijving van de hardloopklassieker en meteen stroomden er aanmeldingen binnen. "Er zijn een stuk meer inschrijvingen op de eerste dag dan afgelopen jaren. Mensen willen dus weer heel graag aan een hardloopevenement deelnemen.", aldus woordvoerder Lotte Jacobs.

De organisatie denkt de loop in november weer zonder beperkende maatregelen te kunnen organiseren. Iets waar de deelnemers enorm naar uitkijken.

Zonder evenement geen doel

Looptrainer Léon Nillessen, die zelf al 20 keer deelnam aan de loop, kan niet wachten. "Niet zozeer voor mezelf, want de tijden van mezelf verbeteren zijn voorbij, maar vooral voor de mensen die ik begeleid."

Een hardloopevenement als de Zevenheuvelenloop geeft de recreant weer iets om naar toe te werken. "Als je dat niet hebt, dan heb je geen doel, en als je geen doel hebt is het heel lastig om de motivatie en discipline op te blijven brengen."

Toch is het volgens Nillessen meer dan alleen het lopen. "Het gaat ook om het samenzijn achteraf. We zitten dan altijd in het zelfde café, iedereen is moe en voldaan en dan komen de mooie verhalen van de dag. Om die gezelligheid gaat het ook. Dat hebben we ontzettend gemist."

Bekijk hier hoe deelnemers nu al uitkijken naar de loop: