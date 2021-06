Drukte verwacht op plassen wegens warmte

"We hebben in mei een rotmaand gehad qua weer, met heel veel regen", aldus Kees Rutten, directeur van Leisurelands. "Nu het in juni weer mooi wordt, merk je meteen dat het in de weekenden weer vol ligt." Volgens de directeur weten mensen de plas te vinden omdat zij er weer op uit willen: "Om te sporten en in de zon te liggen." Ook Ayla uit Doetinchem toog naar Stroombroek om te genieten van het zomerse weer: "Ik lig hier de hele middag te zonnen, ik had vrij dus dacht: 'Waarom niet?'" Naast Stroombroek beheert Leisurelands in de Achterhoek ook de Nevelhorst in Didam, 't Hilgelo in Winterswijk en de Hambroekplas in Borculo.



Op al deze plassen moeten bezoekers rekening houden met coronamaatregelen. "Hier gelden dezelfde regels als op andere plekken", aldus Rutten. "Zo zullen de toiletten niet altijd open zijn, omdat ze vaker schoongemaakt worden en moeten mensen anderhalve meter afstand houden." Leisurelands heeft handhavers in dienst om die afstand te controleren. Maandagmiddag was het qua drukte nog goed te doen, zag Jaap Kolk uit Dieren die uitrustte na een fietstocht door Montferland: "Iedereen let op, waar je ook gaat zitten overal is wel de anderhalve meter-regel in acht genomen."



Parkeerplaats

Als het te druk wordt op de plassen heeft Leisurelands nog een maatregel achter de hand. "Iets dat wij afgelopen jaar veel gedaan hebben is het afsluiten van het parkeerterrein", vertelt de directeur. "Dat is voor ons een goede manier om de drukte te reguleren." Op het moment dat Leisurelands daarvoor kiest mogen bezoekers het terrein niet meer op.





