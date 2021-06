Dierenambulance dringend op zoek naar handdoeken voor opvang jonge vogels

"Vaak kunnen ze gewoon blijven zitten en voeren de ouders ze vanaf de grond. Maar soms moeten ze ook meegenomen worden voor verzorging", legt Wilma van den Boogert van de dierenambulance uit.

Tien vogels per dag

Gemiddeld halen de vrijwilligers van Dierenambulance Nederrijn zo'n tien vogels per dag op. Van den Boogert vertelt dat het ieder jaar druk is in deze periode. Dit jaar wel wat later dan anders, maar net zo druk als andere jaren.

"Op een gegeven moment wordt het nest te klein als er vijf grote merels in zitten en dan zullen ze op een gegeven moment wel moeten leren vliegen en dat gebeurt vanaf de grond. Vaak gaat dat gewoon goed, maar soms worden ze slachtoffer van een kat of worden ze belaagd door andere vogels. Dan zullen we ze toch moeten ophalen", benadrukt Van den Boogert.



Een jonge vogel die is opgevangen. Foto: Omroep Gelderland

Vliegen

De Dierenambulance Nederrijn heeft als werkgebied de gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen. De standplaats is Heelsum, waar ze ook een 12 uurs-vogelopvang hebben: "De vogels die wij ophalen, worden hier maximaal 12 uur opgevangen. Daarna gaan ze naar het vogelhospitaal Naarden waar ze worden verzorgd, totdat ze groot genoeg zijn om uit te kunnen vliegen."

De dierenambulance is op zoek naar vrijwilligers die willen meerijden op de ambulance. Ook is er dringend behoefte aan handdoeken, en dus werd er een oproep gedaan bij Gelderland Helpt: "We verbruiken zo'n 30 tot 40 handdoeken per dag. Deze worden gebruikt in de vervoersbakken, maar ook in de hokken. Wij zijn echt op zoek naar handdoeken en hopen dat mensen deze bij ons willen afgeven, want ophalen redden we niet qua drukte nu. Maar daar zouden wij en de dieren echt mee geholpen zijn."

Bekijk de video:

