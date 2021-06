In deze straat wordt het pas echt heet: 'Er wonen allemaal mensen op leeftijd'

Tropische hitte zorgt vooral in de stad voor problemen. Er is weinig groen, maar wel veel steen. Warmte wordt er opgeslagen en verkoeling is lastig te vinden. Ook de luchtkwaliteit neemt af als de temperaturen hoger worden en ook langer hoger blijven.

Lucht wordt droger, en er zit meer stof én meer fijnstof in de lucht. Mensen op hoge leeftijd met onderliggende aandoeningen en kinderen, zijn extra kwetsbaar voor dit soort warme dagen. Niet voor niets waarschuwt het RIVM deze dagen voor smog.

Oplossing

Minder steen, meer groen en meer waterpartijen kunnen helpen om de temperaturen in de versteende steden te laten dalen. De campagne Steenbreek zet bijvoorbeeld acties op touw om met inwoners en bedrijven de leefomgeving te vergroenen. Dat gebeurt onder meer door korting bij de aanschaf van regentonnen te geven, het aanleggen van geveltuintjes en het vergroenen van een straat of buurt. In Gelderland hebben zich al meerdere gemeentes bij dit project aangesloten.

Lokale initiatieven

In de Bastionstraat in Arnhem hebben bewoners zelf gevraagd om te gaan vergroenen. Ze hebben er plantenvakken gemaakt en bomen geplant. Daarbij maakten ze gebruik van speciale financiële regelingen en kregen ze hulp van de gemeentelijke groenaannemer. Ook in het Spijkerkwartier hebben bewoners stenen weggehaald en groen geplant.

Henk Wentink van de gemeente Arnhem weet niet precies hoeveel graden dit soort initiatieven precies scheelt, maar het helpt volgens hem wel: "We weten dat het toevoegen van meer groen en weghalen van stenen bijdraagt aan een prettige gevoelstemperatuur. "

Hele warme straat

De Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat wordt vaak de lelijkste straat van Arnhem genoemd, maar is volgens Wentink ook één van de warmste straten. "Er wonen daar allemaal mensen op leeftijd. Het wordt heel heet in die huizen, in die straat is zo veel steen. Een hele brede stoep, nergens voor nodig. Ooit bedacht op de tekentafel in de jaren zestig. We zouden dat nu nooit meer zo bouwen. En er wonen veel mensen in die flats die zorg hebben, ook nog eens."

De Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat is een van de warmste straten in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

Maar aan de oplossing voor deze straat wordt hard gewerkt, vertelt Wentink: "Zeker een derde van de stenen kan eruit. Een rijtje linden die hier staat, geef je daardoor meer ruimte. Die verkoelen de lucht niet alleen met hun blad en hun schaduw, ook doordat ze uitdampen en de luchtvochtigheid verhogen."

De Drie Gasthuizen doet mee en gaat de gevels van de appartementencomplexen vergroenen, waardoor het daar binnen koeler wordt. De gemeente wil het effect daarvan onderzoeken en de GGD wil kijken of het binnenklimaat ook echt verbetert, zodat de mensen minder last hebben van de warmte.

Volgens Wentink verbetert meer groen ook de waardering van zo'n gebied: "Het doet iets met het welzijn van de mensen. Binnen een jaar moet de straat groen zijn."

Verslaggever Vera Eisink in één van de warmste straten van Arnhem: