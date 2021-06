Fusieperikelen: Scherpenzeel vraagt Barneveld om 'garanties voor zeker 15 jaar'

Scherpenzeel en Barneveld bereiden zich voor op een fusie, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De gemeente Scherpenzeel wil dat de Barneveldse gemeenteraad voor zeker 15 jaar garanties afgeeft voor zeggenschap van het dorp, zo staat in een brief aan het college van Barneveld.

Scherpenzeel wil niet fuseren, maar denkt al wel een aantal maanden samen met Barneveld na over wat er moet gebeuren als het tot een gezamenlijke toekomst komt. De provincie heeft hen opgedragen om vorm te bedenken waarin de verschillende dorpen zeggenschap hebben. Oftewel: ‘dorpenbeleid 2.0’. Zo zou Scherpenzeel autonomie en zeggenschap houden, als ze geen gemeenteraad meer hebben.

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering in Barneveld werd duidelijk dat het gros van de raadsleden eigenlijk geen zeggenschap wil overdragen aan een nieuwe bestuurslaag, zoals een Scherpenzeelse bestuurscommissie.

Tegen het zere been van Scherpenzeel

Dat is tegen het zere been van het Scherpenzeelse college, dat net als 82 procent van de inwoners graag autonoom wil blijven. Mocht dat niet gaan dan wil ze, zoals de provincie de inwoners dit voorjaar voorhield, wel zoveel mogelijk zeggenschap houden. In de brief aan de gemeente Barneveld schrijft het Scherpenzeelse college dat ze ‘geen intenties, maar garanties wil'.

Zo stelt het college voor om 'breed politiek commitment op te halen in de vorm van garanties voor zeker 15 jaar', waarvan enkel kan worden afgeweken na raadpleging van inwoners. Als het aan Scherpenzeel ligt, komen die garanties in een overeenkomst die de nieuwe gemeenteraad dan kan bekrachtigen.

In dezelfde brief schrijven te begrijpen dat zo’n overeenkomst geen formele garantie geeft en enkel van politieke betekenis is. De politiek moet echter ook na 1 januari 2023 aangesproken kunnen worden op de beloftes die nu worden gedaan.

Overleg met ministerie en provincie

Binnen de huidige wet is daar geen mogelijkheid voor en dus stelt Scherpenzeel in de brief voor om samen met het ministerie en de provincie te onderzoeken hoe de toekomst van de gemeente geborgd kan worden.

De herindeling van Scherpenzeel is als hij doorgaat de eerste onder een nieuwe wet. Het ministerie heeft eerder aangegeven dat ze enthousiast is over het plan van de provincie om te experimenteren met een nieuw dorpenbeleid na een eventuele herindeling.

Woensdag vergadering

Woensdag wordt Provinciale Staten bijgepraat over de herindeling. De (waarnemend) burgemeesters van Scherpenzeel en Barneveld spreken in, net als twaalf andere belanghebbenden. Op 7 juli valt het definitieve besluit, daarna komt de minister met een voorstel voor de Tweede en Eerste Kamer.

Mocht Barneveld instemmen met de plannen van Scherpenzeel om commitment bij de gemeenteraad te vragen, dan is de eerstvolgende mogelijkheid pas na het besluit van de provincie.