Maria wil weten wie haar donorvader is en gaat in hoger beroep

De zaak draait om een overeenkomst die de moeder van Maria, Hedda, eind jaren '90 sloot met ziekenhuis Rijnstate. Hedda zou met behulp van een zaaddonor een kind krijgen. Daarbij koos zij bewust voor een donor die ervoor openstond dat het kind vanaf de zestiende verjaardag zijn gegevens zou mogen krijgen.

Sluiproute in nieuwe wet

Toen Maria echter om die gegevens vroeg, bleek de donor met terugwerkende kracht anonimiteit aangevraagd te hebben. Volgens ziekenhuis Rijnstate was dat mogelijk, door een wetswijziging in 2004. In die wet werd juist geregeld dat donoren na 2004 nooit anoniem mochten zijn, omdat kinderen volgens de Tweede Kamer altijd recht hebben om te weten van wie ze afstammen. De wet lijkt echter een sluiproute te geven aan donoren van voor die tijd, om met terugwerkende kracht anoniem te worden.

Tot 2004 bestonden zaaddonoren uit twee groepen: anonieme donoren (A-donoren), en donoren van wie verwekte kinderen vanaf hun zestiende de NAW-gegevens op zouden mogen vragen (B-donoren). De Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting maakte in 2004 een einde aan anoniem doneren, omdat kinderen volgens de Tweede Kamer altijd recht hebben op informatie over hun afkomst.

In maart van dit jaar bepaalde de rechter in Arnhem dat Maria inderdaad recht heeft om te weten wie haar vader is. De rechtbank gaf haar ook gelijk in het feit dat het anonimiseren van haar donorvader, K34, in strijd was met de geest van de wet. Toch achtte de rechter zichzelf niet in staat om te bepalen wiens belang zwaarder weegt: dat van Maria die de gegevens van haar vader wil hebben, of dat van K34, die anoniem wil blijven. De rechter vond daarom dat de Tweede Kamer met een oplossing moest komen.

"Eigenlijk zijn we het eens met alles wat de rechter zegt", zegt advocaat Mark de Hek. "Behalve met het eindoordeel. Volgens ons kan de rechter prima bepalen dat Maria de gegevens van K34 mag hebben, want dat stond in het contract dat Maria's moeder met Rijnstate heeft gesloten. De rechter kan Rijnstate aan dat contract houden."

Andere rechter oordeelt anders

Maria wist vrij snel na de uitspraak dat ze in hoger beroep wilde gaan, maar zag zich gesterkt door een uitspraak van de rechtbank in Den Haag, op 2 juni. "Mijn rechtszaak was de eerste rechtszaak over deze nieuwe wet, die in Den Haag de tweede. En daar zegt de rechter dat de eerste afspraak leidend is. Dus als een donor in eerste instantie heeft toegezegd dat zijn kind mag weten wie hij is, dan blijft die afspraak gelden."

In het hoger beroep hoopt ze dan ook alsnog de gegevens van haar vader te krijgen. "Niet omdat ik contact wil met hem, of omdat ik geld van hem nodig heb, maar omdat ik wil weten van wie ik afstam, wiens dna ik bezit." De uitspraak van de rechtbank in Den Haag sterkt haar in het geloof dat ze die gegevens zal krijgen. "Dat geeft wel nog weer nieuwe hoop, inderdaad. Al weet ik ook wel dat dit weer lang gaat duren. Maar ik ben al sinds 2017 bezig met dit proces, dus nog anderhalf jaar kan er nog wel bij."

Nog geen reactie Rijnstate

De papieren voor het hoger beroep worden woensdag ingeleverd door advocaat Mark de Hek. Rijnstate wil niet reageren voordat zij die papieren ook hebben ontvangen. Eerder gaf het ziekenhuis aan blij te zijn dat de rechter een oordeel moet vormen, omdat het ziekenhuis zelf niet wilde kiezen tussen het belang van de donor en dat van Maria.

