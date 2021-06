'Het was echt verschrikkelijk', campinggasten helpen kalveren vangen na brand

"We waren de voortent aan het opzetten en toen zagen we opeens rook", vertelt Joop Bos. Samen met zijn broer en diens vrouw staat hij op camping De Meulenbarg in Elspeet als er een brand ontstaat in het naastgelegen weiland. Daar staat een stal in de hens met honderden kalveren er in.

"Zo verschrikkelijk erg", vervolgt Joop. "We hebben de campingbaas gebeld, want we wisten niet hoe deze straat heette." De campingbaas belt onmiddellijk de hulpdiensten. "Toen zijn we hier meteen naar toe gegaan. Hier hebben de buren ook gelijk gebeld. Die zaten buiten en die zagen het ook. En toen hoorden we overal sirenes."

Stank

Maar vooral de stank is opvallend, vertelt zijn schoonzus Gea Bos: "Heel veel zwarte rook. En we waren een van de eersten die er bij waren. Ze haalden een soort rolgordijnen er vanaf en toen kwamen al die kalveren er uit. Met moeite hoor. Ze hebben geprobeerd te redden wat er te redden was."

De familie Bos aarzelt geen moment en helpt om de dieren te redden van de vlammenzee. "We hebben helpen vangen", vertelt Joop. "Ze liepen hier in het weiland allemaal rond. En toen kwam er ook een veewagen en toen hebben we ook geholpen met leiden van die kalveren. Maar ja, die wilden niet. Toen zijn we teruggegaan naar de camping. Daar liepen ook allemaal kalveren aan de rand. En toen hebben we ook geholpen."

Isolatiemateriaal

Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet die ook een kijkje komt nemen, prijst zowel de inzet van de brandweer als die van de campinggasten: "Het was een wat oudere stal", vertelt de burgervader. "Het was even een hele heftige brand. Dat zie je vaak in stallen, dat het isolatiemateriaal vlam vat en dan is er geen houden meer aan. Compliment aan de brandweer dat ze zo snel aanwezig waren. Verder zijn we heel erg dankbaar voor de campinggasten die met man en macht geholpen om de kalveren uit de stal te krijgen. En dat heeft heel veel kalveren gered."

Het beeld van de gehavende kalveren staat op het netvlies gegrift van de campinggasten. "Sommige waren lichtgewond. Maar op een gegeven moment zagen we ook kalveren buiten liggen. Daar was een veearts bij. Die hebben ze een spuitje gegeven, denk ik", zegt Joop Bos vertwijfeld. "Heel zielig voor die beestjes", vult zijn schoonzus Gea aan. "Maar er werd gelukkig ontzettend snel gereageerd. De brandweer was er zo."

Eigenaar

Ook de eigenaar en zijn zoon zijn enorm geschrokken vertelt burgemeester Van de Weerd: "Uiteraard een enorme schrik. Op dit moment dringt het nog niet tot ze door, ze zijn druk met het regelen van allerlei zaken. Maar ze krijgen vanavond pas echt de schrik in de benen."

