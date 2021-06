Gehandicaptenparkeerkaart? Dat is dan 290 euro, alstublieft

Er bestaan grote verschillen in de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart tussen Gelderse gemeenten. In drie gemeenten is zo'n GPK gratis, terwijl je er in Buren 290 euro voor moet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Media Perspectives vanuit het Stimuleringsfonds van de Journalistiek.

Met een GPK kunnen gehandicapten gratis parkeren op daarvoor bestemde plekken. Alleen mensen met een lichamelijke beperking die met behulp van krukken of een ander hulpmiddel niet verder kunnen lopen dan 100 meter komen ervoor in aanmerking. Met zo'n kaart kunnen ze bijvoorbeeld dicht bij de supermarkt parkeren.

Verschillen per gemeente

De gemiddelde kosten van een gehandicaptenparkeerkaart in ons land zijn 105,35 euro. In Gelderland is dat iets meer: 107,29 euro. Behalve in Buren moeten ook inwoners van Oldebroek, Tiel, Nijmegen en Hattem diep in hun buidel tasten. In Ermelo, Nunspeet en Zaltbommel is de kaart gratis.

Bekijk hoeveel een gehandicaptenparkeerkaart in jouw gemeente koost. De tekst gaat verder onder de kaart.

Gemeenten mogen zelf bepalen hoeveel ze voor een GPK vragen. Van alle gemeenten in Nederland is de kaart veruit het duurst in Heerlen: 471,25 euro. De gemeente Buren valt net buiten de landelijke top vijf.

De kosten bestaan vaak uit twee delen: de leges die de gemeente rekent voor de aanvraag en de kosten van een medische keuring. Belangenvereniging Ieder(in) noemt de grote verschillen tussen de gemeenten niet uitlegbaar. “Dit soort kosten voelen toch als een boete op je beperking”, zegt Martin Boerjan. De vereniging wil de kosten graag gelijktrekken met die van een ID-kaart of rijbewijs.