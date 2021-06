Martin is met pensioen, maar moet nog even doorwerken

Op de deur van naaimachinewinkel Borgonjen in Lochem hangt al sinds zaterdag een briefje met de tekst: 'Wij zijn gesloten. Wij zijn met pensioen'. Toch moet de 80-jarige eigenaar Martin noodgedwongen nog even doorwerken.

De winkel van het echtpaar Borgonjen aan de Nieuwstad zou zo weer open kunnen, want alles staat nog op zijn plek. Ritsen, garens, naalden: alles wat een mens nodig heeft om kleding te kunnen maken. Wat opvalt is een rij naaimachines op de grond. Verschillende machines met ieder een briefje met erop naam en telefoonnummer. Deze machines zijn de reden dat Martin nog even niet van zijn pensioen kan gaan genieten.

"Ik heb er meer dan 50 staan die gerepareerd moeten worden, naai- én lockmachines", zegt Martin.

Kledingreparaties

Martin heeft met Magda 50 jaar de naaimachinewinkel gerund. Zij in de winkel, hij in de werkplaats. Mensen kwamen van heinde en ver om hun apparaten door hem te laten repareren. De 75-jarige Magda deed de verkoop in de winkel en tot twee jaar terug de kledingreparaties.

"Ik stond alle dagen in de winkel, verzorgde de inkoop, nam naaimachines aan voor reparatie. Alleen de verkoop en de reparatie van naaimachines deed ik niet", vertelt Magda.

Niet alleen Martin heeft het de komende tijd nog druk, ook Magda moet nog vol aan de bak. "Er is nog heel veel te doen voordat het echt af is", zegt ze. De winkel moet bijvoorbeeld nog worden leeggeruimd. Het echtpaar denkt nog twee maanden druk te zijn met de afwikkeling van de winkel.

"Dan kan ik mijn hobby's weer oppakken, die heb ik nog meer dan genoeg. Ik kom straks weer tijd te kort", zegt Magda. Ook Martin heeft veel hobby's waar hij al jaren niet echt aan toegekomen is.

Burgemeester

Heel trots en blij was het echtpaar met het bezoek van burgemeester Sebastiaan van 't Erve van Lochem zaterdag. De dochter van Martin en Marga had geregeld dat de burgemeester op de laatste dag dat de winkel open was even langs zou komen.

De burgemeester verscheen met een mondkapje op en een lockmachine in de hand. Marga dacht vanwege het kapje eerst nog dat het een gewone klant was, maar Martin had gezien dat het de burgemeester was. "Hij is wel een uur gebleven en heeft lekker met ons zitten praten", aldus Magda.