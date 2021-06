Edese gemeenteraad neemt besluit over de regionale energiestrategie

Om in 2030 energieneutraal te zijn in Nederland moet er een strategie vastgesteld worden; dat proces is gedecentraliseerd in de regionale energiestrategie.

Al eerder berichtten wij over de bespreking van de RES in Veenendaal. In Renswoude ging de raad in debat over deze strategie. In de gemeente Ede is men een stapje verder en nam de raad onlangs al een besluit over de RES.