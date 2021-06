Noodoproep FNV Spoor: overwegen moeten zo snel mogelijk dicht

"Deze overweg hoeft niet dicht, want hij is niet onveilig", zegt een fanatieke mountainbiker. Zijn fietsmaatje vult aan: "De dorpsstraat in Ruurlo is onveiliger. Dus als je deze onbewaakte spoorwegovergang dicht doet, moet je de Dorpsstraat ook afsluiten." Toch is dat wel het plan van de gemeente Berkelland.

Die heeft namelijk het voornemen om deze onbewaakte spoorwegovergang en die aan de Reurinkweg af te sluiten voor al het verkeer. De overwegen zijn nu alleen toegankelijk voor fietsers, bromfietsen en voetgangers.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

René Swienink, voorzitter Stichting Toeristische Activiteiten Ruurlo is negatief verrast. "Deze spoorwegovergang maakt onderdeel uit van verschillende wandel- en fietsroutes in de omgeving", zegt hij. "Daarnaast is het onderdeel van het ommetje van mensen uit de omgeving."

Volgens hem is het echt overbodig om de overweg af te sluiten. "Als je hier aankomt dan zie je al dat je op moet letten." Volgens Swienink moeten tal van routes herschreven worden. "En dan is het ook nog de vraag of het veiliger is, want de mensen moeten dan langs een drukke weg lopen. Hier lopen ze zo de bossen in."

Noodkreet vakbond

Toch vindt vakbond FNV Spoor dat ook deze overwegen zo snel mogelijk dichtmoeten. ProRail moet binnen vijf jaar alle niet actief beveiligde spoorwegovergangen aanpakken en is daarmee bezig. Maar dat is een lastig proces omdat er verschillende belangen zijn van grondeigenaren en gemeenten. "We zijn al decennialang aan het praten over het afsluiten van onbewaakte overgangen en dat moet nu maar eens snel gebeuren", zegt bestuurder Henri Janssen.

De vakbond deed een manifest de deur. "Dat is echt een noodkreet. Machinisten die weten dat ze onbewaakte spoorwegovergangen naderen. Als ze daar dan mensen zien staan, vragen ze zich iedere keer af of iemand ook daadwerkelijk wacht of misschien toch nog snel oversteekt", zo legt hij de noodkreet uit.

Dit jaar zijn er in Nederland al vier dodelijke ongelukken gebeurd bij onbewaakte overwegen. "Het moet nu maar eens afgelopen zijn. Als je een rivier over wilt, dan moet je ook omrijden. En op de snelweg liggen toch ook geen zebrapaden?" Vandaag wordt in Den Haag over dat manifest gesproken.

Zienswijzen

Swienink begrijpt de machinisten, maar blijft vinden dat de overweg in Ruurlo niet afgesloten hoeft te worden. "Misschien moeten ze een knipperlicht plaatsen, of een klaphekje."

Berkelland heeft al laten weten niet mee te willen werken aan een spoortrap, zodat mensen de overgang toch veilig kunnen oversteken. Swienink wil de overgang openhouden. Hij heeft namens twintig huishoudens in Ruurlo een zienswijze bij de gemeente Berkelland ingediend. Ook namens de Stichting Toeristische Activiteiten Ruurlo is een brief naar de gemeente gegaan. Tot volgende week donderdag kan iedereen een zienswijze indienen.

Daarna worden die beoordeeld en neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit.