Ulfts bedrijf bevriest Japanse duizendknoop

Het Technisch Innovatie Bureau Achterhoek (Tibach) heeft naar eigen zeggen een methode ontwikkeld om de woekerplant te bestrijden. In de grond rondom de plant worden zogenaamde vrieslansen geplaatst. Hier worden slangen aangekoppeld, door deze slangen wordt koelmiddel rondgepompt. Hierdoor bevriest de grond rondom in een paar dagen tijd. Volgens het bedrijf is deze manier van bestrijding geheel milieuvriendelijk en plantaardig en kan de koelvloeistof niet te bodem in lekken. Ook maakt het Ulftse bedrijf gebruik van onder andere zonnepanelen en biobrandstof waardoor er weinig CO2-uitstoot is. Het bedrijf werkt onder meer samen met de gemeente Oude IJsselstreek.



Op veel plekken heeft men last van de plant. De duizendknoop verdringt andere beplanting en zijn groeikracht is zo groot dat zelfs asfalt- en betonconstructies aangetast worden. De woekerplant is bovendien erg moeilijk te bestrijden. Zo werd er een paar jaar geleden Japanse duizendknoop aangetroffen tijdens werkzaamheden in Bredevoort. In opdracht van de gemeente Aalten moest destijds 5000 kuub grond worden afgegraven.





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: