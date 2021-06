Mogelijk geen mobiel bereik in Winterswijk

Klanten van KPN in de omgeving van Winterswijk moeten vrijdag rekening houden met geen of slecht mobiel bereik. De provider is bezig met het aanpassen en vernieuwen van het netwerk, waardoor onder meer de 5G-verbinding binnenkort beschikbaar is.

"Beste klant, op 18 juni werken we in uw buurt aan het mobiele netwerk. Tussen 7.00 uur en 18.00 uur kan het zijn dat u tijdelijk minder of geen mobiel bereik heeft in uw regio", aldus een sms van de KPN, gericht aan klanten in de omgeving van Winterswijk. De vernieuwing is volgens de provider een enorme operatie waarbij radio- en antenne- apparatuur van zendmasten worden vernieuwd. Hierdoor komt er onder andere 5G beschikbaar.



De provider geeft aan dat klanten niet de gehele dag last zullen hebben van de werkzaamheden. Naar verwachting zullen deze vier tot acht uur in beslag nemen.