Graffiti bestrijden met graffiti: Veenendaalse Straatkapers hard bezig met het maken van kunst

Graffiti bestrijden met graffiti. Het gebeurt in Veenendaal in een fietstunnel. Graffiti Collectief de Straatkapers is druk bezig om van de voorheen spierwitte tunnel een kunstwerk te maken. Op deze manier wil de gemeente de schoonmaakkosten van illegale graffiti naar beneden dringen. De tunnel moest namelijk met enige regelmaat schoongemaakt worden.

Toen Nelleke Roelofsen, raadslid van ProVeenendaal, haar hond aan het uitlaten was, zag ze iemand die graffititags van de muren aan het verwijderen was. "De dag daarna stond er alweer een tekst op", zegt ze. "Dit kost de gemeente geld en dat moet anders." Daarom besloot ze hier een bericht over te plaatsen op Facebook.

Andre Merlijn zag het bericht van Roelofsen en reageerde gelijk. Ze besloten de krachten te bundelen en een plan te bedenken zodat de lokale politiek in zou stemmen met de plannen. "Een aantal jaar geleden waren er al graffiti-plannen geweest voor deze tunnel, maar het kwam toen niet van de grond", vertelt Merlijn. "Nelleke heeft het uiteindelijk weer ingebracht in de raad, waardoor het nu gerealiseerd kon worden."

Thematische tunnel

Het thema van dit graffiti-project is beweging. De gemeente wil mensen namelijk stimuleren om meer te bewegen en dat is ook terug te zien in deze straatkunst. Daarom gingen de Straatkapers om de tafel met de gemeente om een graffiti te ontwerpen waar iedereen het mee eens was. Van bandensporen tot wielrenners, beweging staat centraal.

Natuurlijk kan het Veense haakje niet ontbreken in deze tunnel. In de graffiti zijn verschillende fazanten terug te zien. Deze vogel zien de Veenendalers als iets iconisch voor hun dorp. In Veenendaal-Oost, waar de tunnel naartoe leidt, stikt het namelijk van deze vogels. "De fietsers trekken vanuit de stad het buitengebied in en de fazanten trekken juist de stad in", legt Merlijn uit, terwijl hij naar de graffiti wijst.