CDA'ers in Achterhoek betreuren vertrek van stemmenkanon Pieter Omtzigt

Pieter Omtzigt was niet alleen in Twente maar ook in de Achterhoek een stemmenkanon voor het CDA tijdens de laatste verkiezingen. Hoe kijken prominente CDA'ers in de Achterhoek tegen zijn vertrek aan? "Ik ben er nog altijd een beetje ziek van", zegt Ilse Saris.

Saris, voormalig CDA-raadslid en wethouder in Winterswijk, maakte deel uit van het campagneteam van Omtzigt in aanloop naar de strijd om het lijsttrekkerschap bij het CDA. "Ik ben pro Pieter", zegt Saris. "Het is heel verdrietig voor Pieter zelf en ook voor het CDA. Bij zo'n besluit ga je niet over één nacht ijs. Pieter was altijd enorm trouw aan het CDA."

Voor Saris, die in februari vorig jaar trots de verkiezingsposters van Omtzigt op haar Facebook-pagina postte, is er sprake van een anticlimax. "Hij en zijn vrouw zijn enorm leuke mensen. Het was een feest in zijn campagneteam te zitten."

Poster geplakt

Jeroen Berends, fractievoorzitter van het CDA in Doetinchem, spreekt van een 'persoonlijk drama'. "Pieter moet eerst aan zijn gezondheid werken en beter worden", zegt Berends, die in navolging van Saris ook campagne heeft gevoerd. "Ik heb posters geplakt met Wopke en Pieter erop."

Ted Kok, namens het CDA wethouder in Aalten en afkomstig uit CDA-bolwerk Didam, vindt Omtzigt een 'uitstekend Kamerlid'. "Hij heeft hard gewerkt en veel bereikt. Het is altijd een aderlating als je iemand verliest", zegt Kok, die hoopt dat een verzoeningspoging op termijn nog succes heeft. "Het is misschien ijdele hoop dat het lukt, maar ik hoop het wel."

Omtzigt heeft de stekker uit het CDA getrokken toen bleek dat zijn interne document op straat was komen liggen. "Het is pijnlijk dat dat voor hem de aanleiding was om de knoop definitief door te hakken", zegt Berends, die in navolging van Kok hoopt op een rentree van Omtzigt bij het CDA. "Dat is een stille hoop. Pieter is een christendemocraat in hart en nieren en komt altijd terug."

Aderlating

Volgens Saris leeft die hoop bij vele CDA'ers, ook al wordt hij binnen het CDA óók als een einzelgänger neergezet. "Daar kan ik minder goed over oordelen", zegt Saris. "Ik vind Pieter oprecht, betrouwbaar en iemand die opkomt voor de mensen en minder voor het pluche. Ik heb alleen maar waardering voor hem. Hij was ook altijd bereid iets voor de Achterhoek te betekenen. Zijn vertrek is een aderlating voor het CDA."

Omtzigt zegt alleen verder te gaan in de Tweede Kamer. Is zijn besluit van invloed voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar? "Ik hoop niet dat het landelijke van invloed is op het lokale", zegt Kok. "Ik denk er ook niet elke dag aan. Ik focus me op Aalten en ben niet bezig met wat voor effect het heeft voor volgend jaar."

Ondergeschikt

Ook Berends wil nog niet zover vooruit kijken: "Ik ben bezig met het nu. De partij moet eerst over de klap heenkomen, het electorale spelletje is van ondergeschikt belang."

En Saris? Het partijbelang staat voor haar voorop en ze kijkt hoopvol uit naar volgend jaar. "Hoe erg ik het voor hemzelf ook vind, het CDA is zeker meer dan Pieter Omtzigt. De tijd zal het leren. In Winterswijk is het CDA de vorige keer de grootste geworden en de fractie voert nu op een goede, inhoudelijke manier oppositie."