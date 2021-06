Scholieren steken handen uit de mouwen bij vrijwilligersproject Veenendaal

Leerlingen van het Van Lodenstein College in het Gelderse Kesteren hebben vandaag vrijwilligerswerk gedaan in Veenendaal. Van manicure bij ouderen tot het omspitten van tuinen bij mensen die dat zelf niet kunnen; de leerlingen voerden de meest uiteenlopende klusjes uit.

Stichting Present Veenendaal liet de ruim tachtig scholieren vandaag kennismaken met vrijwilligerswerk. "We willen bereiken dat mensen bij vrijwilligerswerk ook echt doen wat ze leuk vinden", legt Judith Steegmans uit. "Zo komen mensen erachter dat vrijwilligerswerk ook leuk kan zijn."

Vrijwillig tuinieren

Gerjan van Eck en Lennart Meeuse knapten vandaag met twee andere jongens de tuin op van een vrouw die het zelf door omstandigheden tijdelijk niet kan. Veel ervaring hebben ze niet met tuinieren, maar als je iets leuk vindt, kan je ver komen. "Ik werk normaal bij de slager", vertelt Van Eck. "Dus het is een heel andere tak van sport. Je leert er veel van, dus je hebt er altijd wel wat aan."

Onder leiding van leraar Bram Geurtsen verbouwden ze zowel de voor- als de achtertuin. Ze werkten een checklist af, zodat de tuin uiteindelijk helemaal aan de verwachtingen van de bewoner voldoet. "Het is prachtig om te zien wat het verschil is tussen de jongens. De ene is daar goed in en de ander weer daar in. Maar iedereen doet in ieder geval mee", zegt Geurtsen trots. "Dat zouden we in de klas ook wel wensen."

Stichting Present en het Van Lodenstein College vinden het belangrijk dat leerlingen in contact komen met vrijwilligerswerk. "Leerlingen ontdekken hier hun talenten en ze leren elkaar op een andere manier kennen, dan wanneer ze in de schoolbanken zitten", zegt Steegmans.

Het belang van vrijwilligerswerk

Ook de jongens zien het belang van vrijwilligerswerk na vandaag wel in. "Ik weet nu dat mensen hulp nodig hebben. Als ik in hun schoenen zou staan zou ik die hulp ook fijn vinden", zegt Meeuse. Van Eck is het met hem eens. "Ik vind het goed om iets voor iemand anders te doen". Toch ziet hij zichzelf niet wekelijks de tuin van iemand vrijwillig verbouwen. "Maar één keer per jaar, zoals nu, vind ik prima."

Elke week vrijwilligerswerk is volgens Steegmans ook helemaal niet nodig. "We organiseren juist eenmalige actie in groepsverband, zodat in één dag veel geregeld kan worden."

Geschreven door Eva Hageraats van mediapartner RTV Utrecht