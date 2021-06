Ouderenmishandeling steeds groter probleem: 'Ernst van de meldingen neemt toe'

Wereldwijd wordt vandaag de Internationale dag tegen de ouderenmishandeling gehouden. Een dag die volgens Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland heel hard nodig is.

Volgens Babette Tempelman van 'Veilig Thuis' blijkt uit onderzoeken van de afgelopen jaren dat één op de twintig ouderen ooit in zijn leven te maken krijgt met ouderenmishandeling. "Vorig jaar hebben we ongeveer vijftig meldingen gehad, in onze regio alleen. Wat we wel zien is dat de aard van de meldingen, en hierbij de onveiligheid, qua ernst lijkt toe te nemen."

Meestal financieel misbruik

Volgens Tempelman gaan de meeste meldingen over financieel misbruik: "Dat is natuurlijk ook omdat dat makkelijker aan te tonen is, omdat we daar bewijzen van hebben. Verwaarlozing is gewoon een stuk lastiger."

Tempelman ziet dat corona bijgedragen heeft aan de stijging van het aantal gevallen van ouderenmishandeling: "Mantelzorgers die zo overbelast zijn dat ze het gewoon niet meer weten. Minder thuiszorg. Minder dagbesteding. Mensen die in hun eigen lockdown zaten, maar ook nog een ouder hadden om voor te zorgen."

Veilig Thuis is er dan ook niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor 'de daders', vertelt ze: "Wij gaan er eigenlijk vanuit dat niemand moedwillig een familielid in een onveilige situatie wil brengen. Het is vaak alles bij elkaar. En dan gaan we kijken wat is er nodig om het weer veilig te maken. Maar deze mensen moeten ook verder met elkaar. Ze zijn familie. Ze houden van elkaar."

Mishandeling oudere vrouw

Tempelman geeft als voorbeeld uit de praktijk het verhaal van een oudere vrouw. "Vermogend. Haar familie maakte zich zorgen. Er woonde ineens een man bij haar in huis. Ze merken dat er financieel dingen gebeuren. Ze maken zich er zorgen over. Mijn collega's gaan met deze mevrouw in gesprek. Ze wil daar niet aan. Ze geeft ook aan dat het prettig is dat deze man en zijn kinderen daar wonen."

Maanden later blijkt dat de financiële recherche een onderzoek naar de man is gestart. Hij wordt verdacht van witwassen en verduisteren van geld. Daarbij blijkt dat er zeven rekeningen op haar naam staan, waar ze geen weet van heeft. 'Veilig Thuis' gaat dan in gesprek met politie en de sociale wijkteams in de gemeente om te kijken hoe de vrouw geholpen kan worden.

Als de vrouw dan gebeld wordt, geeft die aan niet te kunnen praten, omdat ze het gevoel heeft afgeluisterd te worden, aldus Tempelman: "De collega's gaan op bezoek en nemen mevrouw mee naar kantoor. Daar blijkt dat mevrouw in een hele vervelende situatie heeft gezeten. Waarin ze ook niet meer in staat was, zelfstandig beslissingen te nemen."

Altijd melden

Tempelman roept op om ouderenmishandeling altijd te melden. Als er vermoedens van zijn, of wanneer je er vragen over hebt. "Wij willen heel graag meedenken, want het geweld moet gewoon stoppen." Melden kan via telefoonnummer 0800-2000.

Radiopresentator Irene ten Voorde in gesprek met Babette Tempelman.