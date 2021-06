Na de zomer weer live voorstellingen in Theater Lampegiet: Programma wordt bekend gemaakt op 18 juni, verkoop start in augustus

Niet in mei, maar in augustus gaat dit jaar de verkoop van start in Theater Lampegiet Veenendaal. De programmering voor seizoen 2021-2022 is rond en het wordt meer, intenser en mooier dan ooit. Aanstaande vrijdag om precies 20:00 uur wordt het programma bekend gemaakt, als inspiratie voor wat er komen gaat. Vanaf dan is iedereen welkom op de website om zich te verheugen op al het moois en de data alvast in de agenda te zetten voor al die magische momenten, die je alleen live ervaart!

Door de versoepelingen wordt er vol verwachting vooruit gekeken. Het team van Theater Lampegiet doet niets liever dan het publiek na het machteloze gevoel van de afgelopen maanden, de bezoekers mooie momenten te bieden. Als straks de deuren weer openen en het licht weer aangaat, is eindelijk dat gevoel terug dat je alleen live ervaart!

Gefaseerd in de verkoop

Op 13 augustus start de exclusieve Vrienden verkoop. Iedereen kan voor vijftien euro Vriend van Theater Lampegiet worden via lampegiet.nl en op 20 augustus gaat de verkoop open voor iedereen. Eerst voor de voorstellingen tot en met december 2021. Eind december worden de maanden januari tot en met juni 2022 aangeboden.

Het theater houdt zich uiteraard steeds aan de op dat moment geldende Corona maatregelen en gaat voorlopig uit van de nu geldende 1,5 meter opstelling. Dat zou dan neer komen op zo’n 120 personen per voorstelling, dat hopelijk spoedig uitgebreid mag worden. Hoe het publiek gaat reageren na de langste theaterstop ooit is afwachten. Er is al langer een trend gaande, dat tickets korter tevoren gekocht worden. De tijden van theaterbrochures lijkt voorgoed voorbij. Internet is actueler en interactiever.

Vertrouwen

Van een kleiner of ingetogener programma is zeker geen sprake: er staan meer voorstellingen gepland dan andere jaren. Een deel ervan is doorgeplaatst van het vorige seizoen, maar daarnaast is er een volwaardig en compleet aanbod dat op zichzelf al net zo breed is als anders.

Mooier dan ooit

Er wacht een seizoen dat mooier wordt dan ooit. Theater Lampegiet is onderdeel van het nationale initiatief: Theater. Mooier dan ooit. Via een campagne van onder meer het Nationaal Theaterfonds, draagt de culturele sector uit dat ze - bijna - terug is. Op de website www.mooierdanooit.nl is onder meer de speciaal hiervoor door Claudia de Breij geschreven single te vinden. Die is onlangs door een voor deze gelegenheid samengestelde band opgenomen, met onder meer zang van Tineke Schouten.