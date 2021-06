Swim to Fight Cancer Achterhoek gaat dit jaar wel door

Swim to Fight Cancer op het Stroombroek in Braamt. Foto: Omroep Gelderland

De organisatie van Swim to Fight Cancer Achterhoek verwacht dit jaar het evenement weer te kunnen houden. Na een jaar van afwezigheid door de coronacrisis, kunnen zwemmers op 12 september een duik nemen in recreatieplas Stroombroek in Braamt om geld op te halen voor kankeronderzoek.

"We hopen op het onverminderde enthousiasme en rekenen op iedereen om er met elkaar weer een onvergetelijke dag van te maken met een lach en een traan", laat projectleider Margot Verhagen van Swim to Fight Cancer Achterhoek weten.

'Hart onder de riem voor kankerpatiënten'

Deelnemers aan het zwemevenement kunnen één, twee of vier kilometer zwemmen. Voor kinderen van 10 tot en met 17 jaar is de 500 meter Kids Swim. Elke deelnemer haalt minstens 250 euro op dat wordt geschonken aan kankeronderzoek. Bedrijven die een steentje willen bijdragen kunnen als Business Team meezwemmen. "Zo steken we kankerpatiënten een hart onder de riem en laten we hen zien dat we hen steunen", zegt Verhagen.

Nieuw tijdens deze editie van het zwemevenement is dat er ook een gedeelte aan de oncologische afdeling van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem wordt geschonken. "Een gedeelte van het door Achterhoekers bij elkaar gebrachte geld blijft dus ook echt in de Achterhoek", aldus Verhagen.

Al 50.000 euro opgehaald

Vorig jaar ging het evenement door corona niet door, maar in de tussenliggende periode werd door een Nieuwjaarsduik en de actie ‘Smoel op de stoel’ bij voetbalclub De Graafschap in totaal al 50.000 euro opgehaald.

