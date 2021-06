Ziekenhuizen na terugroepactie platgebeld door patiënten met slaapapneu

Ziekenhuizen in onze provincie krijgen veel telefoontjes van bezorgde patiënten met een slaapapneu- of beademingsapparaat van Philips. Ze weten niet waar ze aan toe zijn nu Philips de apparaten heeft teruggeroepen, omdat patiënten bij gebruik schadelijke schuimdeeltjes en gassen kunnen inademen.

De terugroepactie draait voornamelijk om apparaten met de naam Dreamstation, die de afgelopen vijf jaar zijn verkocht. De machine heeft geluiddempend schuim, dat kan afbreken als die niet op de juiste manier wordt schoongemaakt of in een hete en vochtige omgeving staat. Ook kunnen uit het schuim schadelijke gassen vrijkomen.

Patiënten die de schuimdeeltjes inademen kunnen last krijgen van hoofdpijn, irritatie, ontsteking en ademhalingsproblemen. De gassen kunnen leiden tot hoofdpijn, irritatie, hypersensitiviteit, misselijkheid en braken. Beide zijn mogelijk giftig en kankerverwekkend.

Ik ben bang dat ik stik

Volgens de patiëntenvereniging voor mensen met apneu zijn er zeker 50.000 Nederlanders met een Dreamstation. Onder hen een patiënt uit de Achterhoek, die niet bij naam genoemd wil worden. "De belangrijkste vraag die ik heb: zitten er misschien al deeltjes in mijn longen? Ik heb het apparaat al een jaar of drie, vier."

Het apparaat zorgt ervoor dat hij 'gewoon' blijft ademhalen als hij slaapt. "Zonder dat apparaat stokt mijn ademhaling soms wel een minuut. Ik ben bang dat ik dan stik", vertelt hij.

Veel onduidelijk

De Achterhoeker is dinsdag druk aan het bellen geslagen, maar weet nog altijd niet wat hij moet doen. Het is nog onduidelijk of er bijvoorbeeld een omruilactie komt en wanneer hij dan een nieuwe machine binnen heeft. "Van Philips heb ik niks gehoord. Helemaal niks."

Het Nederlandse elektronicabedrijf adviseert mensen het apparaat niet meer te gebruiken en een arts te raadplegen en alternatieven te zoeken. Maar zijn Dreamstation niet meer gebruiken, is eigenlijk geen optie voor de patiënt. Ook een telefoontje naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem leverde de patiënt geen duidelijkheid op. "Ze zeiden dat de keuze aan mij was of ik het apparaat nu nog zou gebruiken. Mijn gevoel zegt: ik moet het apparaat gebruiken. Maar mijn verstand zegt: nee."

'Binnen paar dagen een oplossing'

Slingeland adviseert gebruikers in een bericht op de website te stoppen met het gebruik van deze CPAP's, zoals de apparaten worden genoemd. Alleen patiënten die niet zonder het apparaat kunnen, omdat ze anders niet slapen en functioneren, kunnen er volgens het ziekenhuis voor kiezen om het apparaat de komende dagen te blijven gebruiken, tot er een oplossing is.

Ziekenhuis Rijnstate heeft een vergelijkbaar bericht op de site gezet. "De telefoon staat roodgloeiend", zegt longarts Toby Dijkstra. "Er zijn een paar honderd mensen die gebeld hebben. Maar daar staan we voor klaar, om die mensen individueel advies te geven. Per geval bekijken we of ze veilig kunnen stoppen of dat het verstandiger is voor de gezondheid om met de behandeling door te gaan."

Het Arnhemse ziekenhuis gaat ervan uit dat de apparaten snel gerepareerd of omgeruild kunnen worden via Philips en de leveranciers.

Waarom een slaapapneu-apparaat?

Longarts Toby Dijkstra van Ziekenhuis Rijnstate legt uit: "Tijdens de slaap ontspannen onze spieren. De keel kan dan dichtvallen, waardoor je tegen een dichte keel aan ademt. Als je ademstops hebt, is dat een potentieel risico voor de gezondheid. Mensen zijn er vermoeid van, zijn slaperig overdag en zijn bijvoorbeeld minder oplettend in het verkeer. Met een slaapapparaat geven we een klein beetje luchtdruk, waardoor de keelholte open blijft staan en je vrij kunt ademen."