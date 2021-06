Bedrijventerrein Pavijen en NS-station in Culemborg op de schop

Van bedrijventerrein naar woongebied

De gemeente Culemborg staat voor de opgave om nieuwe woningen te realiseren, maar qua uitbreiding zijn de mogelijkheden beperkt. De gemeenteraad heeft de wens uitgesproken om woningbouw in de stationsomgeving te onderzoeken en zich zo op inbreiding in plaats van uitbreiding te richten.



Dichtbij het openbaar vervoer bouwen zorgt voor duurzame woningbouw omdat mensen minder afhankelijk zijn van de auto. Er is onderzocht of een gedeelte van het bedrijventerrein Pavijen I kan worden getransformeerd naar woongebied. De percelen van Pavijen I liggen dichtbij het station tussen het spoor Utrecht - 's-Hertogenbosch, de Provincialeweg N320, de Randweg en de Wethouder Schoutenweg.



De conclusie is dat er zeker mogelijkheden tot herontwikkeling zijn.



Voorkeursrecht

Gezien het risico bestond dat bedrijven, en daarmee de gronden worden opgekocht door speculanten, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten voorkeursrecht te vestigen op een aantal percelen in Pavijen I. Voor dit soort situaties is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gemaakt, waar de gemeente Culemborg dus gebruik van heeft gemaakt.



Door dit recht is de eigenaar van de grond verplicht om, als hij de grond wil verkopen, dit eerst bij de gemeente aan te bieden. De verkoopprijs van de grond komt dan tot stand tussen de eigenaar en de gemeente Culemborg. Als dit samen niet lukt dan bepaald de rechter op advies van een deskundige de prijs van de grond.



Fractievoorzitter Han Braam van de VVD Culemborg: “Dit voorbereidingsbesluit kan invloed hebben op de toekomst van de ondernemingen op Pavijen”. VVD Culemborg heeft aangegeven om deze reden op 23 juni met betrokken ondernemers in gesprek te gaan over dit besluit, en wil hen informeren over het vervolgtraject. Maar ook de zienswijze van de ondernemers ophalen is een doel. "De Culemborgse ondernemers, de ondernemer met de roots in de stad moet in Culemborg kunnen blijven ondernemen als hij dat wil. Daarnaast is het ook van belang dat we ons realiseren dat er veel werkgelegenheid is in dit gebied”, aldus Braam. Volgens Braam moet hier een duidelijk plan voor komen.



Verkoop Gispen-locatie

De gemeente wil in goed overleg met de ondernemers op Pavijen I aan de slag met de herontwikkeling van Pavijen I en in gesprek gaan over de mogelijkheden om naar een andere locatie te verhuizen in Culemborg. Op die manier blijft de werkgelegenheid voor Culemborg behouden. Iedere ondernemer krijgt een vast contactpersoon bij de gemeente voor vragen over de verdere ontwikkelingen.



De locatie van Gispen gelegen op Pavijen I behoort tot de kavels waar het voorkeursrecht op is gevestigd. Op dit moment mogen hier geen woningen gebouwd worden omdat de locatie een milieucontour heeft. De bestemming ‘bedrijven’ moet dan gewijzigd worden naar ‘wonen’, zodat de milieucontour van de locatie af gaat. De gemeente is daarom in gesprek met Gispen over een eventuele aankoop, wat een eerste stap is voor de transformatie van Pavijen I.



Van station naar een volwaardige OV-hub

Naast de wens om woningen te bouwen in de stationsomgeving, zijn er plannen om het NS-station te transformeren naar een volwaardige OV-hub. Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel, en waar je op een prettige manier even kunt wachten. Extra voorzieningen maken de hub tot een aangename plek. Hiervoor moet dan de stationsomgeving herontwikkeld worden.



ProRail, de NS, de provincie Gelderland en de gemeente hebben de handen ineengeslagen en een integrale visie voor de stationsomgeving laten opstellen. In deze visie worden een nieuwe onderdoorgang, perrons, een stationsgebouw, voorpleinen, een parkeergarage, een fietsenstalling en de routes van en naar het station meegenomen. Deze visie wordt in juli in de gemeenteraad besproken.



De kosten van de herontwikkeling van de stationsomgeving kan de gemeente Culemborg niet alleen dragen, financiële investeringen van andere overheden zijn hierbij nodig. De provincie kan hiervoor een aanvraag indienen bij het BO-MIRT (Bestuurlijk Overleg – Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). BO-Mirt vergadert één maal per jaar, de volgende keer is eind november. Uit dit overleg komt een advies aan het Rijk om al dan niet gelden vrij te maken. In de praktijk is het lastig om nieuwe onderwerpen op de agenda van dit overleg te krijgen. De gemeente Culemborg en de provincie proberen samen dit onderwerp op de agenda te krijgen.



Op 1 juli wordt het voorbereidingsbesluit in de gemeenteraadsvergadering besproken en op 15 juli kan de raad tijdens de raadsvergadering er een besluit over nemen.



Wethouder Monica Wichgers geeft aan dat zij mooie kansen ziet voor dit gebied, maar realiseert zich ook dat de eerste paal nog lang niet in de grond zit.

💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: