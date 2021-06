Mogelijk schot gelost vanuit rijdende auto

De politie kreeg maandagavond de melding binnen dat er in de lucht geschoten zou zijn vanuit een rijdende auto. Dat zou in de buurt van de Zwanenbloemlaan in Arnhem-Zuid plaats hebben gevonden.

Na een kort onderzoek zijn drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 20 jaar uit Arnhem en 20-jarige man uit Elst. De drie worden verhoord.

Ander incident met mogelijk vuurwapen

Dit is het tweede incident in Arnhem op maandagavond. Dezelfde avond was sprake van een ruzie in Park Sonsbeek. Daar zou ook een vuurwapen een rol gespeeld hebben. De politie heeft in die zaak één man aangehouden. Naar twee mannen wordt nog gezocht. Een vuurwapen is niet aangetroffen.

De politie meldt overigens dat beide incidenten niets met elkaar te maken hebben.

