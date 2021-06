Deze huizen zijn geïsoleerd met oude spijkerbroeken: 'Dat is heel duurzaam'

De 36-jarige Melanie Sommer is een van de bewoners van het ecodorp. "De keuken in ons huis hebben we van Marktplaats", vertelt ze in het tv-programma Jan Houdt Huis. "Verder hebben we een leemmuur die het vocht kan opnemen en afstoten. Dat is beter voor het klimaat in huis."

Oude spijkerbroeken

Bernard Smits, directeur van de woningbouwvereniging, geeft uitleg over het ecodorp. "Niet alles is duurzaam, dat is ook een keuze van de bewoners zelf. Maar bijvoorbeeld de stenen van de huizen zijn 'afgekeurde' stenen. Verder is het dak geïsoleerd met oude spijkerbroeken."

De oude spijkerbroeken zijn duurder dan regulier isolatiemateriaal, maar ze zijn wel veel duurzamer. Naast de duurzaamheid in de wijk, is er ook een sociaal karakter. Sommer: "Er is meer contact dan bij 'normale' buren. Er zijn kringen waarin we dingen bespreken en er is meer zorg naar elkaar."

