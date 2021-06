Verdachten drugslab Baak horen eind augustus strafeis

De eigenaar van de schuur in Baak waar afgelopen december een drugslab werd ontdekt, wordt momenteel behandeld in een kliniek om verder af te kicken van zijn drugsverslaving. De man van 49 kreeg 5000 euro per week voor de verhuur van de schuur. Vandaag moesten hij en een tweede verdachte opnieuw voor de rechter verschijnen.

In de rechtbank in Zutphen werd een zogeheten regiezitting gehouden van de zaak. Dat betekent nog geen inhoudelijke behandeling, maar het bespreken van onderzoekswensen van de verdediging en justitie. Beide verdachten waren bij de zitting aanwezig.

Cocaïneverslaving

De twee mannen werden begin december opgepakt bij een woonboerderij aan de Dollemansstraat. In een schuur op het terrein werd een crystal meth-lab in aanbouw ontdekt. In het pand werden chemicaliën gevonden, onder andere 3,4 kilo meth-amfetamine.

De man van 49 woonde hier en zou de schuur hebben verhuurd terwijl hij wist dat het niet helemaal zuiver was. Hij zou hebben gehandeld uit financieel belang, want hij kampte zelf al lange tijd met een cocaïneverslaving, vertelde zijn advocaat bij de vorige zitting. En dat terwijl de verdachte zelf een aantal jaren werkzaam is geweest in de verslavingszorg.

Sinds kort is de voorlopige hechtenis van de man dan ook geschorst en verblijft hij in een kliniek in Zutphen, waar hij wordt behandeld voor zijn verslaving. Zelf zou hij de behandeling het liefst ambulant willen voortzetten zodat hij dicht bij zijn kinderen kan zijn en kan re-integreren in de maatschappij.

De verdachte beweert al bijna een jaar clean te zijn. "Ik wil graag verder", zegt hij stellig op zitting. "Ik wil graag een vader zijn voor mijn kinderen." Maar op dat verzoek gaat de rechtbank vooralsnog niet in. Hij blijft dus in de kliniek.

Langer vast

Ook de andere verdachte - een man van 39 zonder vast woonadres en oorspronkelijk afkomstig van Curaçao - wil de inhoudelijke behandeling van de zaak graag buiten de gevangenis afwachten, maar ook dat verzoek wees de rechtbank af.

De man beweert dat hij in de B&B op het terrein verbleef omdat hij woonruimte nodig had en dat hij helemaal geen weet zou hebben gehad van de aanwezigheid van een drugslab. Maar de 49-jarige eigenaar van het terrein zou in eerdere verhoren hebben aangegeven dat de man bij de organisatie hoorde van het lab. Ook is DNA van de 39-jarige verdachte gevonden op een handschoen.

De rechtszaak wordt 24 augustus inhoudelijk behandeld. De verwachting is dat dan ook de strafeisen worden geformuleerd.

