Femke en Patrick verruilden het drukke Amsterdam voor het Gelderse platteland

Na een tijdje zoeken viel hun oog op een oude boerderij in Enspijk. "Mijn man wilde eigenlijk geen klushuis", vertelt Femke Reijerman in het programma Jan Houdt Huis. "Bij alle huizen die we zagen dachten we: we willen toch iets veranderen. Maar dan betaal je wel voor een 'af' huis."

In de caravan

Tijdens de verbouwing woonden Femke en Patrick samen met twee kinderen in een stacaravan. "We vonden het meteen een goed idee. We hebben er alleen maar goede herinneringen aan."

Veel hebben ze zelf verbouwd aan het huis. "De grote dingen hebben we wel laten doen. Mijn man is intussen héél erg handig", vertelt Femke lachend.

Bekijk hieronder de hele uitzending van Jan Houdt Huis.