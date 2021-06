Komende dagen snikheet, vanaf zaterdag verkoeling

"Vandaag is het wat minder warm, maar woensdag draait de wind en komt er gewoon weer warme lucht vanuit het zuiden over onze provincie. Dat betekent voor morgen dat de temperatuur in de buurt van de 30 graden komt, en op veel plekken nog iets warmer. Ook is er veel zon", vertelt weerman Marco Verhoef.

Ramen open

Wie slecht tegen de hitte kan, doet er volgens hem goed aan om morgenochtend nog even de ramen open te zetten. "De komende nacht wordt het redelijk fris, dus morgenochtend nog even alles uitwasemen. Even flink wat kou in het huis, dan kan je het wat langer volhouden."

Want als 's middags die 30 graden wordt bereikt, krijg je die hitte niet zo snel meer uit huis. "De temperatuur gaat in de nacht van woensdag op donderdag wel omlaag, maar komt dan maar net onder de 20 graden uit als minimum. Dat is echt een warme nacht. En donderdag kan het in het oosten van Gelderland zelfs 35 graden worden. Dan is er in de loop van de dag ook kans op een lokale onweersbui", voorspelt Verhoef.

Niet lekker

Vrijdag kan volgens hem ook nog de 30 graden worden aangetikt. "Dan hebben we te maken met een hele broeierige atmosfeer Die warmte is echt niet lekker. Dat is gewoon klam, klef en zweten. Dan is de kans op regen- en onweersbuien ook groot."

In het weekend is het gedaan met de tropische temperaturen. "De wat koelere lucht wint zaterdag terrein, dus er is wel licht aan het einde van de tunnel voor mensen die echt niet tegen die hitte kunnen", aldus de weerman.