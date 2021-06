Grasmaaier van begraafplaats gestolen

De inbraak in de schuur van de begraafplaats aan de Voorsterallee in Zutphen wordt op donderdag 29 april gepleegd. Dit gebeurt even voor half vier ‘s nachts.

In de schuur worden onder andere tuingereedschap en de grasmaaier opgeslagen. Die grasmaaier is sinds de inbraak weg. Wat opmerkelijk is: de sloten van de schuur zijn niet beschadigd.

De politie vermoedt dat de inbrekers zijn binnengekomen door meerdere planken van de schuur weg te halen.

Maaier is een Stihl RM 2

De grasmaaier die zoek is, is van het merk Stihl en het type RM 2.

Iets gehoord of gezien? Tip de politie als je haar kunt helpen deze inbraak op te lossen. Het zaaknummer is 2021191306. Hier staat een online tipformulier. Je kunt ook bellen: 0800-6070 of 0800-7000. Dat laatste nummer is van Meld Misdaad Anoniem als je niet wilt dat jouw gegevens bekend worden.