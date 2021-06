Moderne aanbouw tegen eeuwenoude kerk in Zutphen valt niet bij iedereen in de smaak

Tegen de St. Janskerk - een Rijksmonument uit 1271 - wil de parochie een parochiecentrum bouwen. Daarvoor heeft het bestuur een zogenoemde omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Zutphen. Of die wordt toegekend, wordt binnenkort duidelijk.

Waarnemend pastoor Hans Pauw hoopt dat de gemeente akkoord geeft. "Je ziet vaker in het buitenland dat er een connectie wordt gemaakt tussen historische panden en een nieuw centrum, ik denk dat het uiteindelijk het monument kan versterken."

Het idee is dat de administratie van de parochie naar de nieuwe locatie verhuist en dat er ruimtes komen voor vergaderingen en activiteiten. "Het gebouw wordt dé ontmoetingsplek voor vrijwilligers, denk aan ontmoetingsochtenden, bijbelgroepen en ouderensoos", aldus Pauw.

'Bizar idee'

Maud Arkesteijn van Erfgoedvereniging Heemschut heeft de tekeningen voor het nieuwe pand gezien. "Erfgoedvernietiging", noemt ze het. "Een bizar idee, iets moderns toevoegen aan een dertiende-eeuwse kerk, het is juist mooi dat de kerk vrijstaat. Zo moet hij ook blijven." In een brief heeft de Bond Heemschut het Zutphense college opgeroepen niet akkoord te gaan met het bouwplan.

Een impressie van hoe het nieuwe parochiecentrum eruit moet komen te zien. (links op de foto) Foto: MAS Architectuur

Arkesteijn wijst naar de kerkmuur waar de verbinding moet komen naar het parochiecentrum. "Het kan niet waar zijn dat je een stuk muur hakt uit een dertiende-eeuws monument, omdat je een leuk idee hebt. Als je zo'n oude kerk hebt, dan moet je iets doen wat de wijk en de omgeving versterkt. Dan moet je niet iets doen wat de kwaliteit weghaalt. Dat gaat gebeuren als je dit doet."

Bovendien vindt Arkesteijn dat de kerk kan uitwijken naar een ander - bestaand - pand in de buurt, dat ook in bezit is van de parochie. "Hier om de hoek zit de Mariaschool. Die zouden ze heel goed kunnen verbouwen tot parochiecentrum." Dat laatste vindt de parochie zelf geen goed idee, omdat zij juist de connectie met de St. Janskerk wil verbeteren.

Verkoop Emmanuëlkerk

Momenteel zit het secretariaat van de parochie nog in de Emmanuëlkerk. "Daar gaan we afscheid van nemen. Het is ver van de St. Jan af, dus het functioneert niet optimaal." Met de opbrengsten van de verkoop van de kerk wil de parochie het nieuwe centrum bij de St. Jan bekostigen.

Mocht de bouw van het centrum niet doorgaan, dan weet de parochie nog niet wat zij met de kerk doet. "Als de St. Jan alleen vierplek kan blijven, dan is het de vraag of op termijn deze kerk voor de parochie behouden kan blijven. De gebruiksmogelijkheden van deze kerk zijn klein, en het is de vraag of de parochie van de toekomst daar voldoende aan heeft", aldus Pauw.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed adviseert negatief

Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is er geen steun voor de aanpassingen aan het Rijksmonument. Op verzoek van het Zutphense college reageerde zij onlangs op het plan voor het parochiecentrum. Het RCE adviseert het Zutphense college af te zien van het verlenen van een vergunning voor de aanbouw.

In haar reactie benadrukt het RCE ook dat er in de regio de komende jaren veel kerken sluiten, door het krimpen van de geloofsgemeenschappen. Volgens de parochie staat dat los van dit plan. "Zij gaan er niet over welke kerk zijn religieuze functie behoudt. Daar gaat de parochie zelf over, en die moet kijken waar de meeste pastorale vitaliteit zit", aldus Pauw.

Besluit

Het parochiebestuur heeft inmiddels een aanvullend gesprek met de Rijksdienst en de gemeente Zutphen gehad. De hoop dat er alsnog een akkoord komt van de gemeente, is dan ook groot. "Wij geloven in het plan en het is helemaal niet erg dat er kritiek is. Laat ze maar schieten, daar kan het plan alleen maar sterker van worden."

De gemeenteraad besluit uiteindelijk in het bestemmingsplan over het wel of niet doorgaan van het project en de bijbehorende voorwaarden.