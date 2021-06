Van deze exoten komen we moeilijk of helemaal niet meer af in Gelderland

Zie ook: Bestrijding invasie rivierkreeften mislukt, over op beheersing

Mediterraan draaigatje

Grappige naam, maar als er tienduizenden tegelijk in je tuin rondmarcheren, vergaat het lachen je snel. De miersoort uit het Middellandse Zeegebied is al waargenomen in Otterlo, Nijmegen en Ulft. Koninginnen vliegen niet uit, maar vormen gezusterlijk superkolonies. In Wageningen is zelfs een superkolonie gespot met een nest van een paar honderd meter lang.

Mediterraan draaigatje Foto: Omroep Gelderland

Wasbeer

Schattig? Over die eigenschap van de wasbeer is niet iedereen het eens. Eerder dit jaar schoot Faunabeheer Gelderland twee gevangen wasberen dood. Waar de dieren in de val liepen, wilde de provincie toen niet zeggen.

Faunabeheer Gelderland schoot twee gevangen wasberen af. Foto: Pexels

Watercrassula

De wat? De watercrassula, een plantje dat oorspronkelijk uit Australië komt, maar ook bij ons de boel op stelten zet. Poelen groeien dicht, waardoor er zuurstoftekort in het water ontstaat, met allerlei nare gevolgen van dien.

Watercrassula. Foto: Wikipedia

Marmerkreeft

Echt een knapperd is het niet, de marmerkreeft. En kikkers, padden en salamanders zien deze exoot ook liever vertrekken, want zij staan op het menu van de marmerkreeft. Het dier is waargenomen in de Overasseltse en Hatertse Vennen tussen Nijmegen en Overasselt.

Marmerkreeft. Foto: Wikipedia

Japanse duizendknoop

Een rotzak is het, de Japanse duizendknoop. Deze woekerplant komt inmiddels zo'n beetje overal voor en staat zelfs te boek als de een van de meeste invasieve soorten ter wereld. De bestrijding ervan is een flinke klus. Hier staan gelukkig wat tips op een rij.

Japanse duizendknoop. Foto: Wikimedia Commons