Deel Sonsbeekpark Arnhem omsingeld en man aangehouden na vermoedelijk gewapend incident

In Arnhem heeft de politie maandagavond in het Sonsbeekpark een man aangehouden na een vermoedelijk gewapend incident. Naar een andere man is de politie nog op zoek.

De politie heeft linten gespannen, zoekt met honden in het park en draagt kogelwerende vesten. Meerdere in- en uitgangen van het park zijn afgesloten en worden door politie-eenheden bewaakt.

Volgens een melding van Burgernet van 21:00 uur werden de mannen gezocht na een 'verdachte situatie' en moesten mensen hen niet zelf benaderen. In de melding werd mensen gevraagd uit te kijken naar twee mannen van wie een blank met een zwarte broek en zwart shirt. De ander draagt een zwart-geel shirt, korte broek en een zonnebril.

Volgens de politie renden na het incident twee mannen weg, van wie er een is aangehouden. Of de tweede man nog in het park is, is niet zeker. De politie wil in verband met het onderzoek nog weinig kwijt over de mogelijke aard van het incident of resultaten van het onderzoek tot dusver.