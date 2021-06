Toekomstvisie moet winkelcentrum Westervoort verbeteren

Winkelcentrum De Wyborgh is verouderd en aan modernisering toe. Verschillende winkelpanden staan er leeg. Ook aan het Dorpsplein staat veel leeg. Dit komt onder andere door concurrentie van bijvoorbeeld winkelstad Arnhem en ook wordt er veel online geshopt. Door de coronacrisis is dat laatste nog meer toegenomen. Van de 43 verkooppunten In Westervoort staan er inmiddels 15 leeg.

Twee scenario's

Om minder leegstand en weer meer levendigheid te krijgen in het dorp, zijn twee scenario's uitgewerkt. Het meest wenselijke scenario is dat de twee supermarkten zich vestigen in het overdekte gedeelte van de Wyborch en dat de detailhandel bij elkaar komt aan het Dorpsplein. Dit zou dan meer klanten moeten trekken.

Leegstaande panden krijgen andere functies. Zo zouden er maatschappelijke voorzieningen in kunnen komen, of horeca en in het uiterste geval woningen. In het andere scenario wordt de huidige situatie opgewaardeerd. De supermarkt aan het Dorpsplein blijft daar en verhuist niet naar de Wyborch.

De komende tijd wordt uitgezocht of beide scenario's financieel haalbaar zijn. De gemeenteraad heeft als voorwaarde gesteld dat kleine ondernemers in Westervoort worden meegenomen in het overleg over de plannen. Eerder al trokken winkeliers zelf aan de bel over de leegstand en pleitte de VVD in Westervoort voor invoering van een leegstandsverordening.

Zie ook: