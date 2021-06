West Maas en Waal zet bloemen in tegen zwerfafval

West Maas en Waal had daar wel oren naar, en zo werd in Dreumel het eerste containertuintje geplaatst. Bloembakken aan weerszijde van de glascontainers aan het Ekershof in het dorp.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het idee is dat er geen zwerfafval meer rond de containers wordt geplaatst en het lijkt voorlopig te werken. Jolanda is ook lid van de zwerfafvalbrigade en weet dus dat het er ook heel rommelig uit kan zien rond containers. Ze is blij dat de gemeente haar idee heeft overgenomen. West Maas en Waal wil nu in elk dorp in de gemeente minstens één containertuintje.

Inwoners zorgen voor de planten

Het is de bedoeling dat de bloembakken worden geadopteerd door inwoners. In Dreumel gebeurt dat door horecaonderneemster Mariëlle Schiks. Haar zaak ligt pal naast de glascontainers. Ze hoeft de tuinslang maar uit te rollen en kan de bloemen water geven. "Af en toe wat onkruid eruit halen, dat is alles”, zegt Mariëlle. En de eerste bijtjes weten de bloemen ook al te vinden.