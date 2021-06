Hoe heet de nieuwe woonwijk in Putten-Zuid straks? De stembus is open.

Scholtkampen, Halvinkhuizen of De Beitel. Deze drie namen zijn door een commissie uitgekozen uit ruim 50 inzendingen. Tot 28 juni kunnen inwoners stemmen. Het college zal de naam met de meeste stemmen vaststellen als dé naam voor de toekomstige woonwijk. In totaal komen er zeker 1000 woningen in de wijk te staan.

In de wijk, aan de zuidkant van Putten, komen verschillende typen woningen te staan. Van vrijstaande woningen tot appartementengebouwen met zo'n zes woonlagen. Huur én koop. In Putten staan nu zo'n 10.000 woningen, die 1000 extra kunnen ze goed gebruiken omdat er net als op veel andere plekken veel vraag is naar huizen.

In 2023 zal de eerste schop in de grond gaan. De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) legt uit waarom haar voorkeur uitgaat naar één van deze drie inzendingen:

Scholtkampen

Het gebied waar de nieuwe woonwijk komt, was in de middeleeuwen tot het begin van de Franse tijd (1795) in handen van ‘de scholt’. De scholt was een gerechtsdienaar, een voorloper van de burgemeestersfunctie. De scholt van Putten had vele stukjes land (kampjes) in bezit. Vroeger was dit gebied dus een echt kampenlandschap: stukjes land omzoomd door houtwallen.

Halvinkhuizen

Het gebied met boerderijen dat we Halvinkhuizen (of Halvikhuizen) noemen, ligt eigenlijk grotendeels naast het gebied waar de nieuwe woonwijk komt. De kleine boerderij Poitouwengoed, in de volksmond ook wel Piet-Ouwengoed geheten, ligt binnen het gebied van de nieuwe woonwijk.

De Beitel

Boerderij de Beitel ligt in het gebied waar de nieuwe woonwijk komt. De eigenlijke naam van deze boerderij was echter eeuwenlang Neude Claasgoed. De naam de Beitel komt eigenlijk uit het gebied Huinen, waar het de naam van een perceel is.