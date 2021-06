Groot hangend kunstwerk uit bomen gestolen en gedumpt

"Het lijkt wel of hij bewust is kapotgetrokken. Alle draden zijn los", zegt Kaayk als ze haar kunstwerk ziet staan. De prullenbak waarbij hij is gevonden staat op zo'n honderd meter van de plek waar ze haar kunstwerk 'Dageraad' exposeerde voor de kunstmanifestatie Ode aan de Linge.

Het ijzeren frame met 36 beschilderde perspex plaatjes hing tussen staalkabels in de bomen. Dat mensen het kunstwerk mee zouden nemen lag niet voor de hand: "Hij hing op een hoogte waarvoor je echt een trap nodig hebt om erbij te kunnen", vertelt Kaayk. "Ik heb hem bewust hoog gehangen, want het is een gebied dat 24 uur per dag open is zonder bewaking. Dus hij hing behoorlijk veilig."

Zo zag het kunstwerk eruit voordat het werd gestolen Foto: Guusje Kaayk

De Tielse kunstenares was dan ook stomverbaasd toen ze zaterdagavond om tien uur via een telefoontje hoorde dat haar kunstwerk was verdwenen. "Ik dacht: Hoe kan dat nou? Wat is daar gebeurd? Wie heeft dit meegenomen?"

Vergeefse zoektocht

Zondagochtend is overal in het park gezocht in de hoop dat het nog ergens lag. Maar de zoektocht bleek tevergeefs. "Ik dacht: misschien vond iemand het zo mooi dat hij het in z'n eigen tuin heeft opgehangen!"

Kunstenaressen Kaayk en Van den Hurk bekijken de plek waar het kunstwerk hing Foto: Omroep Gelderland

Bericht op Facebook

De Tielse kunstenares plaatste een bericht op Facebook. Haar oproep om uit te kijken naar haar kunstwerk werd honderden keren gedeeld. "Ongelofelijk", aldus Kaayk. "Ik kwam vanmorgen in de Heemtuin om de rest van het kunstwerk op te ruimen, en toen kwam de organisator van Ode aan de Linge langs om te vertellen dat hij was gevonden."

Het kunstwerk is tegen een prullenbak aangezet. Hij is totaal gehavend en er zijn plaatjes verdwenen. "Het doet me verdriet maar hij staat er. Het is goed om te weten dat hij er hoe dan ook nog is."

Ode aan de Linge

Het object was onderdeel van de kunstinstallatie 'Wachters', een project in samenwerking met kunstenares Ans van den Hurk. Het programma van de jaarlijkse kunstmanifestatie Ode aan de Linge met muziek, theater en beeldende kunst kon vanwege corona niet doorgaan. Daarom is besloten om een beeldenroute te maken. Kaayks kunstwerk 'Dageraad' was de entree van de boomgaard waar de kunst te zien is.

Het kunstwerk is teruggevonden bij een prullenbak in het park Foto: Omroep Gelderland

De kunstenares denkt erover om het kunstwerk opnieuw te maken. Maar ze plaatst hem niet meer terug in de Heemtuin. "Ik moet alle plaatjes opnieuw schilderen. Daar zit heel veel werk aan. Maar op 18 en 19 september hebben we Ode aan de Linge weer zoals het vroeger was. Dus met kunst, theater en muziek. Misschien hangt hij er dan wel weer."

