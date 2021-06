Koren blij dat ze weer kunnen repeteren, maar ook huiverig

En dat heeft zijn sporen nagelaten. Haar stem is er nog niet bovenop. "Ik kan niet meer zo hoog", zegt Van Ark die dirigent is van vijf koren. Corona heeft er fysiek én mentaal flink ingehakt.

"Ik ben inmiddels wel volledig gevaccineerd en durf ook alweer les te geven op de middelbare school waar ik muziekdocent ben. Maar ik merk wel, dat als ik verhalen in de krant lees van mensen die na vaccinatie toch aan corona zijn overleden, me dat aangrijpt."

Nieke Hoitink sprak met Jenny van Ark op Radio Gelderland:

Weer repeteren met een volledig koor vindt ze nu ook nog te spannend. "We gaan binnenkort wel een keer weer bij elkaar komen. Dat is belangrijk, want het is ook een sociaal gebeuren zo'n koor. Dan zullen we wel gaan afspreken wanneer we weer gaan repeteren, maar ik hoop en verwacht dat dat pas na de zomervakantie wordt. En dan is het de vraag of alle leden ook weer terugkomen. Want ik zie ook in de kerken dat mensen nog wel huiverig zijn, na corona."

Eerste herdenkingsbijeenkomst

Dat is ook de inschatting van andere koren. Zoals het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde. Ze verloren zes van hun leden aan corona. "We hebben eerst nog een bijeenkomst om die mensen te herdenken", zegt voorzitter Martin Eikelboom. "Daarna hopen we ergens in het nieuwe seizoen, augustus of september, weer te kunnen gaan repeteren."

Het sociale aspect is bij ons koor juist zo belangrijk

In Velp komt deze dinsdag voor het eerst het Velps Middagkoor weer bij elkaar. Op het terras bij Kasteel Rozendaal ontmoeten ze elkaar weer voor het eerst sinds ruim een half jaar. Dertig van de 34 leden zijn erbij.

"Ze staan te popelen", weet voorzitter Tresie Erren. "Het sociale aspect is bij ons koor juist zo belangrijk. En we zijn allemaal gevaccineerd. Wij hebben vooral oudere leden en sommigen zijn alleen. Dan is zo'n koormiddag een belangrijke ontmoetingsplek. We zien elkaar en ondersteunen elkaar en dat is zeker zo belangrijk als het zingen."

A capella buiten zingen

Toch gaan ze dinsdag ook een paar noten aanslaan. "Het zou eigenlijk alleen een samenkomst zijn, maar we horen nu dat we in de buitenlucht ook mogen zingen. Alleen een buitenruimte vinden waar we met z'n allen kunnen samenkomen en waar ook een piano is, is lastig", zegt Erren.

Op volle repetitiesterkte zijn ze dus nog niet, maar ze hopen dat de minister volgende week verdere versoepelingen aankondigt, zodat ze ook weer binnen mogen repeteren. "Maar we kunnen het natuurlijk niet laten, dus we hebben toch een a-capellanummer gevonden zodat we toch ook even weer samen kunnen zingen."

Zie ook: Koren hopen op versoepelingen: 'Zoveel meer dan alleen zingen'