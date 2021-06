Minister: provincie moet noodzaak herindeling Scherpenzeel goed uitleggen

Dat laat demissionair minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken weten, als antwoord op Kamervragen van Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie (FvD).

Als het aan het provinciebestuur ligt komt die gedwongen fusie met Barneveld er. Zij leggen dat besluit voor aan de volksvertegenwoordigers in de provincie, de Provinciale Staten. Die beslissen daarover op 7 juli. Van Houwelingen (FvD) vroeg aan de demissionair minister of de fusie wel door kan gaan aangezien er geen draagvlak terwijl Scherpenzeel financieel gewoon gezond is. Ook wijst hij erop dat een eventuele herindeling in strijd kan zijn met het Europese Handvest voor Lokale Autonomie. Daarin staat dat er voorafgaand aan zo'n besluit een referendum moet zijn geweest.

Uitslag referendum verhindert herindeling niet

Gelijktijdig met de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen gebruikte Scherpenzeel de stembusgang voor zo'n referendum. Van de inwoners stemde 80% ervoor zelfstandig te blijven. Ollongren stelt dat omdat er een referendum is gehouden, een eventuele herindeling niet in strijd is met het Handvest. In het Handvest wordt niet gesproken over de consequenties van zo'n referendum.

Knoop doorhakken

Woensdag worden Provinciale Staten bijgepraat over de herindeling. Zo'n 14 insprekers, voor én tegenstanders, burgemeesters én fractievoorzitters uit zowel Scherpenzeel als Barneveld zullen hun licht laten schijnen op de plannen. Op 7 juli wordt de knoop definitief doorgehakt. Dat besluit wordt daarna bekeken door de minister. Zij, of een opvolger, bepaalt haar standpunt én vervolgens moet een meerderheid van de Tweede én Eerste Kamer nog een knoop doorhakken. Ambtenaren van het ministerie hebben regelmatig overleg met de provincie en de gemeenten.

