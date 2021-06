Resten uit ontplofte Duitse munitietrein bij Zutphen na 77 jaar eindelijk opgeruimd

Na het bombardement was er weinig over van de munitietrein Foto: Collectie Stedelijk Museum Zutphen

Eindelijk is nu zo'n beetje alles opgeruimd: de munitieresten uit de Duitse trein die in 1944 ontplofte in Zutphen. Bij werkzaamheden rond het spooremplacement in Zutphen heeft ProRail veel resten teruggevonden, van kogels tot granaten.

Donderdag 28 september 1944. De Duitse munitietrein vol kogels, brand- en brisantgranaten staat er rustig bij op het spoor als een aantal geallieerde vliegtuigen overvliegen. Buurtbewoners kijken nog omhoog: de Slag om Arnhem is pas een paar dagen voorbij.

Maar de geallieerde vliegtuigen komen niet voor een landingsmissie. Ze hebben het voorzien op de trein. Een reeks bommen valt naar beneden, op de munitietrein.

Het bombardement vernietigt het voertuig. De inhoud vliegt door de lucht en beschadigt vele huizen in de omgeving. Ook vier mensen worden geraakt door het puin. Zij overleven het niet.

Werkzaamheden

Terug naar 2021, want in al die tijd is nog niet alles van het bombardement opgeruimd. En dus plant ProRail vooruit. "We wisten dat bij het spooremplacement een trein ontploft was. Dus we hielden rekening dat we daar wel eens resten zouden vinden," vertelt woordvoerder Aldert Baas.

Dat gebeurde zeker. Het terrein blijkt behoorlijk veel resten in de grond te hebben. "Gelukkig hadden we in het schema daarmee rekening gehouden." Een team van professionele opruimers werkt dag en nacht door om alle munitie te verwijderen. "Vooral de granaten waren reden tot zorgen."

De niet-ontplofte granaten zijn inmiddels overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst. En het spoor? "Daar zijn we inmiddels de wissels aan het vervangen. Vanaf woensdag is het treinverkeer ook hier weer mogelijk."