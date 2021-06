Afval rond ondergrondse containers, ondernemers zijn het zat.

Rondom de afvalcontainers ontstaat vaak al dagen voor de ophaaldag een 'vuilnisbelt' aan zakken van mensen die niet willen betalen en van mensen die geen zin hebben om de oranje plastic afvalzak pas op de ophaaldag aan te bieden.

Marian Gerritsen heeft een lijstenmakerij en een cadeauwinkel in het Nijmeegse centrum. Iedere week als zij na het weekend haar ramen wast, heeft ze hetzelfde uitzicht: “Dan kijk ik tegen een grote vuilnisbelt aan. Er liggen heel veel oranje zakken, zwarte zakken en rommel omheen.”

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Eén grote vuilnisbelt'

Sinds het najaar van 2019 staan er in het centrum van Nijmegen en bij flats ondergrondse containers waar de gebruiker voor € 1,09 per keer een afvalzak in kan doen. Met een pasje wordt de klep geopend, waarna het bedrag van de rekening wordt afgeschreven. Hans Jacobs van de lokale partij VoorNijmegen.Nu: “Maar dan moeten ze het wel in de container dumpen. Het meest makkelijke is natuurlijk om ze ernaast te zetten, want dan hoef je niets te betalen en ben je toch van je vuil af. Met het gevolg dat het één vuilnisbelt wordt.”

afval rondom ondergrondse container (In de Betouwstraat) Foto: Marian Gerritsen

Want centrumbewoners dumpen hier ook de oranje zakken voor plastic afval, terwijl die pas dinsdagmorgen op de ophaaldag neergezet mogen worden. Hans Jacobs ziet rondom flats hetzelfde gebeuren als Marian en andere centrumondernemers in de stad; direct nadat afvalverwerker DAR de oranje zakken heeft opgehaald, worden er alweer nieuwe zakken neergelegd.

Wanhopig

Marian Gerritsen: “Ja, ik wordt er echt wanhopig van.” Meermalen heeft ze de DAR en de gemeente er al op gewezen en na een paar dagen wordt het meestal wel opgeruimd. Maar ondertussen zit Marian met de rotzooi voor de deur. “Mijn klanten moeten zich soms door het afval een weg naar binnen banen.”

Volgens Gerritsen en Jacobs wordt er ook veel restafval in oranje zakken gedaan. Hans Jacobs: “Zo’n oranje zak kost maar 5 cent per stuk, terwijl het openen van de container €1,09 per zak kost. Daar hebben de mensen geen zin in.” Tijdens het interview komen er verschillende wijkbewoners met oranje zakken aanlopen die bij het zien van de camera toch hun pasje tevoorschijn halen om de zak erin te gooien. Aan het gesjouw te zien zit daar meer in dan plasticafval alleen. Hans Jacobs weet dan ook zeker: “Deze zakken hadden ze anders echt gewoon naast de container geplaatst om €1,09 uit te sparen.”

Fraudegevoelig

Volgens hem is het systeem gewoon niet in orde omdat het fraudegevoelig is. En precies voor die problemen hebben de binnenstadondernemers voor de invoering van het systeem in september 2019 gewaarschuwd. Marian Gerritsen: “ Maar toen heeft de gemeente beloofd dat het super schoon zou blijven.” Onlangs heeft ze zelfs rechtstreeks aan burgemeester Bruls een brief geschreven om haar wanhoop te uiten. “Maar ja, ze houden zich niet aan de belofte” aldus een teleurgestelde Gerritsen.

Het Nijmeegse college wil niet zelf reageren voor Omroep Gelderland, maar een woordvoerder laat weten dat de overlast bekend is. “De containers bieden voldoende capaciteit en veel mensen in de binnenstad maken er prima gebruik van, maar op enkele plekken is er echt overlast. De overlast hier in de In de Betouwstraat komt vooral door verkeerd ‘aanbiedgedrag’ van omwonenden. Hen gaan we aanspreken via onder meer afvalcoaches, markeringen op de grond en informatie huis aan huis,” aldus de woordvoerder.

Ook bij flats zoals in de Malvert ligt het afval ver voor de ophaaldatum buiten Foto: Hans Jacobs

'Systeem gaat niet werken'

Maar zowel Hans Jacobs als de centrumondernemers hebben er weinig vertrouwen in dat het nog goed komt met het pasjessysteem bij de ondergrondse containers. Marian Gerritsen: “Dit systeem gaat niet werken, nee. Ze willen eigenlijk de mensen een beetje opvoeden om het goed te gaan doen. Maar dat lukt niet.”